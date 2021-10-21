«مايكروسوفت» تعلن تحديثات جديدة على ويندوز 10 و11.. تعرف عليها

تعمل شركة مايكروسوفت دائما على تحديثات شهرية، وإصلاحات أمنية وعامة لإصدارات Windows 11، وWindows 10، كجزء من نموذج الخدمة المعروف باسم «Windows as a Service».

أنواع التحديثات

وقالت شركة مايكروسوفت، على موقعها، إنه يوجد نوعان رئيسيان من تحديثات Windows وهما «تحديثات الميزات» و«تحديثات الجودة»، ويقدم كل واحد مجموعة مختلفة من إصلاحات الأخطاء أو الميزات، ولا يمكن تخطي تحديثات الجودة.

إصدار التحديث الأمني «B»

وأشارت الشركة إلى أنه يتم إصدار التحديث الأمني «B» في كل يوم ثلاثاء من التصحيح، بينما يتم إصدار تحديث الجودة الاختياري في الأسبوع الثالث أو الرابع من الشهر، لكل من Windows 10 و Windows 11، و تحتوي هذه التحديثات على إصلاحات أخطاء مهمة ويتم تسليمها خلال فترة زمنية محددة.

وأوضحت الشركة أنه إذا قام المستخدم بإيقاف التحديثات مؤقتًا أو تخطيها، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم التحديثات وزيادة حجم حزم التحديث.

إزالة تحديثات الجودة القديمة

وللحصول على أداء أفضل لـWindows Update، بدأت Microsoft الآن في إزالة تحديثات الجودة القديمة من خادم Windows Update وستظهر هذه التحديثات التي تمت إزالتها على أنها «تحديثات منتهية الصلاحية».

وستنتهي الآن الحزم القديمة والمكررة تلقائيًا، مما قد يؤدي إلى تحسين أداء تحديثات Windows وتقليل حجم ذاكرة التخزين المؤقت للتحديث، كما تم استبدال التحديثات القديمة بالتحديثات الأحدث ، وقد ينتج عن ذلك أوقات فحص أقصر لتحديثات Windows.

التحديثات التراكمية

وتتضمن التحديثات التراكمية (Patch Tuesday) إصلاحات من جميع التحديثات القديمة التي تم نشرها لنظام التشغيل. وإذا انتهت صلاحية حزمة التحديث، فستظل تتلقى الإصلاحات المضمنة في حزمة التحديث منتهية الصلاحية عندما تقوم بتثبيت أحدث إصدار من Patch Tuesday.

ولن تظهر الحزمة منتهية الصلاحية في نتائج فحص Windows Update ويمكنها أيضًا تقليل استخدام بيانات الإنترنت، وهو أمر مهم بشكل خاص عندما يكون لديك اتصال إنترنت محدود.

وأوضحت الشركة أن تحديث الأجهزة من وقت إلى آخر هو تحديث لجودة الأمان، ويعتبر آخر تحديث لجودة الأمان تراكميًا، ويحتوي على كافة المشكلات التي تمت معالجتها في هذا التحديث.

تحديثات Windows 10 منتهية الصلاحية

ويتم تقييم تحديثات Windows لانتهاء الصلاحية على أساس منتظم، وستظهر الحالة «منتهية الصلاحية» على موقع Microsoft على الويب.

تحديث Stack Pages لنظام التشغيل Windows 11

وبالنسبة لنظام التشغيل Windows 11، تختبر Microsoft أيضًا ميزة تسمى «Update Stack Packages»، التي يتم الترويج لها كطريقة جديدة لتقديم التحسينات قبل نشر التصحيح الكبير. من خلال «حزمة Update Stack Package» الجديدة، يمكن لشركة Microsoft تقديم تحسينات لبعض مناطق نظام التشغيل قبل شحن تحديثات الميزات شهريًا أو الميزات.

تم إصدار حزمة Update Stack الأولى جنبًا إلى جنب مع Build 22478 لـ Windows Insiders، وهي متاحة حاليًا لعدد محدود من المستخدمين دون أي تغييرات ملحوظة.