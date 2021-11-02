مشكلات جديدة تظهر في نظام ويندوز 11 الجديد.. تعرف عليها وطرق حلها

يبدو أن Windows 11، قد ورث مشكلة من Windows 10، فقد أبلغ المستخدمون أن نظام التشغيل يقوم بإنشاء مئات إلى آلاف المجلدات الفارغة في دليل System32.

وتداول عدد كبير من مستخدمي النظام الجديد لشركة مايكروسوفت نظام «Windows 11»، بعد أن وجدوا أن النظام به مشكلات ظهرت عند استخدامه وفتحه، وفق موقع mspoweruser المختص بشؤون شركة مايكروسوفت.

كيفية حل المشكلة

وأضاف الموقع، أنه يُعتقد أن المجلدات تم إنشاؤها بواسطة أداة Provisioning Package Runtime Processing، اسم الملف ProvTool.exe، ويمكن حذفها دون التسبب في أي مشكلة للنظام بشكل عام.

وأوضح أن هذه المشكلة كانت موجودة منذ عام 2019 على نظام التشغيل Windows 10، ويبدو أنها انتقلت إلى نظام التشغيل Windows 11.

وأطلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية، النسخة الجديدة من نظام التشغيل الخاص بها «ويندوز 11» في أكتوبر الماضي، ولكن لن يكون متاحا على جميع أجهزة الكمبيوتر في هذا الوقت، فقط على أجهزة محدودة.

مميزات ويندوز 11 الجديدة

ويتميز ويندوز 11 بالعديد من المميزات، منها واجهة جديدة تشبه نظام Mac، حيث يتميز ويندوز 11، بتصميم يظهر بشكل زوايا مستديرة وظلال الباستيل، وقائمة ابدأ وشريط المهام في المنتصف، كما ستصل تطبيقات أندرويد المتكاملة إلى Windows 11 عبر Amazon Appstore، الذي يمكن الوصول إليه من داخل Microsoft Store المحدث.

بالإضافة إلى أنه يمكنك الآن الوصول إلى عناصر واجهة المستخدم مباشرة من شريط المهام وتخصيصها لرؤية ما تريد، وكذلك استخدام تطبيق Microsoft Teams، الخاص بمكالمات الفيديو والدردشات، وهو يشبه إلى حد ما تطبيق FaceTime من Apple، حيث ستتمكن من الوصول إلى Teams من أنظمة ويندوز أوماك أوأندرويد أو iOS.

ويتوفر الويندوز الجديد على تقنية Xbox لأفضل الألعاب، وسيسمح لك Windows 11 بإعداد أجهزة كمبيوتر سطح مكتب افتراضية بطريقة تشبه إلى حد كبير نظام MacOS، حيث يمكنك التبديل بين أجهزة كمبيوتر سطح مكتب متعددة للاستخدام الشخصي أو في العمل أو المدرسة أو الألعاب.