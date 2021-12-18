حملة توعوية بجامعة القاهرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالحرم الجامعي 

تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالتعاون مع المعهد القومي للأورام وكلية طب قصر العيني والجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، وذلك في الفترة من 20 إلى 30 ديسمبر الجاري بكليات الحرم الجامعي والمباني الإدارية للجامعة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حملة التوعية بسرطان الثدي تستهدف الوصول لأكبر عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات والعاملات وإجراء الكشف الطبي عليهن وتوعيتهن بسرطان الثدي والقيام بتدريبهن على الكشف الذاتي، مؤكدًا على حرص الجامعة على تقديم كل إمكاناتها البشرية والمادية وإطلاق القوافل والحملات والمبادرات التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات في إطار دورها ومسؤولياتها المجتمعية، ومساندة الدولة ودعم جهودها التنموية، لبناء الجمهورية الجديدة.

الخشت: نستهدف الوصول لأكبر عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تكثف جهودها لرفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية من هذا المرض ومعالجته بالمجان للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعي، وتقديم الدعم اللازم للتوعية بشأنه، والحث على إجراء الفحوصات اللازمة له وعلاجه بشكل مبكر.

الخشت: كل إمكانات الجامعة لخدمة المجتمع

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن حملة التوعية بسرطان الثدي تستمر لمدة 10 أيام، في 8 كليات هي: الآداب، والآثار، والتجارة، والدراسات العليا للتربية، والحقوق، والزراعة، والتربية للطفولة المبكرة، والعلاج الطبيعي إلى جانب بعض المباني والمقرات الإدارية ومنها المبنى الإداري 1 مبني ثروت، ومبنى إدارة الجامعة، بالإضافة إلى توفير مقر ثابت بجوار القبة للتوعية وتوزيع النشرات، مشيرًا إلى اتخاذ الجامعة الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد طوال مدة الحملة حفاظًا على سلامة الجميع.