عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا اليوم بمهرجان ميدل بيست بالسعودية

يستعد الفنان عمرو دياب مساء اليوم الأحد، الموافق 19 ديسمبر، لإحياء حفل غنائي كبير فى المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات مهرجان «ميدل بيست»، الذي يتم إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض.

عمرو دياب فى المملكة العربية السعودية

وسيقدم الفنان عمرو دياب خلال الحفل، اليوم، عددا كبيرا من أغانيه الخاصة المتنوعة مابين القديمة والجديدة التى قدمها مؤخرا، خاصة أن الجمهور السعودى يتفاعل بقوة مع الهضبة خلال حفلاته بالمملكة.

يذكر أن مهرجان ميدل بيست، انطلقت فعالياته منذ أيام، وشارك فيها كل من «إليسا وراشد الماجد وماجد المهندس ومحمد حماقي»، ومن المنتظر أن يشارك عدد كبير من الفنانين فى المهرجان، خلال الأيام المقبلة، منهم «أصالة ونانسي عجرم» وغيرهما.

آخر أعمال عمرو دياب

وطرح الفنان عمرو دياب مؤخرا أغنية بعنوان «أنت الحظ»، والتى تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم وتقول كلمات الأغنية:

(عارف انت الحظ

هو انت الحظ يا حظ

انت الفرحه الي في بالي

والدنيا اللي اتمنيتها

ما خلاص احلامي لقيتها

وبعيش اللي ما عيشتوش

ياللي مروقها علينا

انا لسه بكلم قلبي

وبقوله ده جه ينسينا ايام ضاعت

من عمري ما يتحسبوش

انا لو تبقي معايا بيترج القلب ويتهز

انا لو تاخد عيني يا نور عيني عيني ماتنعز

ده انا خايف من عين اللي يغير واللي يجز يجز

عارف انت الحظ

هو انت الحظ يا حظ

بما انك سر سعادتي وحبيبي ونصي التاني

انا عمري ما اضيع وقتي مع غيرك ولو ثواني

خليتني معاك اتجرا

انت وجودك قواني

لاحظ خد بالك فرق انا بقيت واحد تاني

اه واحد تاني

انا لو تبقي معايا بيترج القلب ويتهز

انا لو تاخد عيني يا نور عيني عيني ماتنعز

ده انا خايف من عين اللي يغير واللي يجز يجز

عارف انت الحظ هو انت الحظ يا حظ)