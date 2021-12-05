عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في السعودية برفقة العالمي جاستن بيبر.. اليوم

يستعد النجم الكبير عمرو دياب اليوم لإحياء حفل غنائي كبير، في كورنيش مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن برنامج «جائزة السعودية الكبرى للفورمولا».

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا برفقة الفنان العالمي جاستن بيبر

ويشهد الحفل عددًا من الفاعليات الهامة المتعلقة بسباق السيارات العالمي، كما يشارك في الحفل الفنان العالمي جاستن بيبر، والـ «دي جي» العالمي ديفيد جيتا.

الهضبة يطرح أغنية «لو بتحب»

ومن ناحية أخرى طرح الهضبة عمرو دياب، منذ يومين أحدث أغنياته والتي تحمل عنوان «لو بتحب»، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي.

إطلالات عمرو دياب خلال كليب «لو بتحب»

وظهر عمرو دياب خلال فيديو كليب الأغنية التي أخرجها عصام العريان بـ5 إطلالات مختلفة، الأولى وهو يقود السيارة ومرتديًا قميصًا باللونين الأحمر والكحلي.

وكانت الإطلالة الثانية لعمرو دياب سيمي فورمال، حيث ارتدى تي شيرت «بني فاتح»، وجاكت كلاسيك رمادي اللون، أما الإطلالة الثالثة قام بارتداء تي شيرت أبيض وجاكيت أسود.

بينما ظهر في الإطلالة الرابعة بملابس صيفية شبابية، حيث ارتدى شورت جينز وقميص نصف كم، كما ارتدى في خامس إطلالاته بنفس الفيديو زي شتوي، حيث ارتدى تي شيرت بنيًا غامقًا وبنطلون جينز.

أغنية أنت الحظ تتصدر قوائم الأكثر استماعا

وفي سياق آخر حققت أغنية «أنت الحظ» لعمرو دياب نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كما احتلت المركز الأول في قائمة أكثر 100 أغنية استماعًا على موقع يوتيوب، وفقًا لتصنيف «يوتيوب chart»، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.