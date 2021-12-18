12 محافظة تفوز بـ3 جوائز حكومية عن التجارب التنموية ودعم القرار

فازت محافظات الوادي الجديد، والبحيرة، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، والشرقية بجوائز أفضل تجارب تنموية ناجحة ضمن مسابقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كما فازت محافظات الجيزة، ودمياط، والسويس، والوادي الجديد وبني سويف في مسابقة أفضل دراسة لدعم القرار، فيما فازت محافظات المنوفية والمنيا وشمال سيناء والبحر الأحمر وبورسعيد في مسابقة أفضل نظام لقواعد البيانات.

تكريم المحافظات الفائزة بالجوائز

جاء ذلك خلال احتفالية الوزارة بمركز سقارة لتكريم المحافظات الفائزة في المسابقة التى تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور 5 محافظين ونوابهم وأسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعدد من النواب.

وهنأ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية كل المحافظات الفائزة في مسابقة التميز الحكومي الأخيرة، وكذلك خريجي دورات قادة المستقبل التي ينظمها المركز بسقارة.

برامج تنمية الصعيد

وأكد «شعراوي»، أن الوزارة تعمل على تطوير نظم وسياسات الإدارة المحلية، وتبني ممارسات قطاعات العمل المحلي، مشيرا إلى عدد من البرامج والمشروعات التي ترعاها الوزارة ومن أهمها برنامج تنمية الصعيد، وتتضمن ممارسات التخطيط المحلي المتكامل، ومنظومة متابعة التعاقدات والمشتريات العمومية وممارسات التحول الرقمي ومعايير حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي.

تحول مركز سقارة لأكاديمية

وأشار «شعراوي» إلى تعاون وزارة التنمية المحلية مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث من المستهدف تدريب 1500من أبناء المحليات داخل الأكاديمية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن التعاون مع الأكاديمية لتطوير وإعادة هيكلة مركز سقارة، وصولا إلى تحويله لأكاديمية للتنمية المحلية.

وأوضح أن مركز سقارة ينظم نحو 130 دورة في العام الواحد، يستفيد منها 7 آلاف من أبناء الإدارة المحلية، كما يتم تخريج نحو 60 متدرب سنوياً من دورة قادة المستقبل.