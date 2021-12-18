انطلاق موقع «اتكلم عربي»: فيديوهات وأنشطة تفاعلية لراغبي تحدث العربية

ضمن نتائج بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة، ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، يطلق اليوم موقع "Ta3limy"، قسمًا خاصًا بتعليم اللغة العربية، يحمل اسم "اتكلم عربي تعليمي"، ويضم فيديوهات وأنشطة تفاعلية للأطفال، والراغبين في تعلم اللغة العربية، من أبناء المصريين بالخارج والداخل، حيث حرصت الفيديوهات الترويجية على مخاطبتهم بأهمية الحفاظ على الهوية واللغة العربية.

وفي السياق ذاته، أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجهود التعاون مع المجتمع المدني لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، وتحقيق أكبر استفادة لكل الفئات، في ظل الجمهورية الجديدة، مضيفة أن الإعلان عن إطلاق القسم المخصص لمبادرة "اتكلم عربي" في منصة "تعليمي" يأتي اليوم، 18 ديسمبر، ليوافق اليوم العالمي للُّغة العربية.

الهجرة:إطلاق قسم لتعليم اللغة العربية لأولادنا ضمن منصة "Ta3limy" يوافق اليوم العالمي للغة العربية

يمكن الوصول إلى القسم المخصص للغة العربية ضمن موقع "تعليمي"، والذي أُطلق اليوم، بالتسجيل في موقع "تعليمي"، عبر الرابط: https://www.ta3limy.com، حيث تعد إتاحة فيديوهات "اتكلم عربي"، ثاني النتائج التي يحققها بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، إذ خصصت فودافون الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، للفنانة كارول سماحة، ضمن نغمات المتصل Call Tone، والتي يمكن الاشتراك فيها بإرسال رسالة بها الرقم "111161" إلى الرقم "5555"

يضم قسم "اتكلم عربي تعليمي" فيديوهات تعليمية، أعدتها "مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع"، بجانب نشر المحتوى على منصة تعليمي لتعليم اللغة العربية، بدءا من الحروف الأبجدية ووصولا إلى تعريف المستخدم بأهم العادات والتقاليد المصرية الثقافية ، لدعم عملية التواصل باستخدام اللغة العربية خلال مراحل تعليمية مختلفة، بجانب مكتبة إلكترونية للكتب، واختبارت مستمرة لتقييم المستخدمين.

تضم منصة تعليمي نحو 280 كتاباً إلكترونياً عربياً، يغطي احتياجات الأطفال في مراحل تعليمية مختلفة، بداية من الحروف وموضوعات اجتماعية وثقافية تستخدم مفردات من واقع حياة الطفل، كما تقدم المنصة اختبارات فهم واستيعاب بعد قراءة كل كتاب والاستماع إليه.

وتحتوي منصة تعليمي، أيضاً، على 182 مقطع فيديو تعليمي لتحسين مهارات اللغة العربية للمصريين في مصر والمصريين المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى 20 لعبة إلكترونية بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.