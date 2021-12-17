سقوط عصابة دولية للنصب على راغبي الهجرة إلى أوروبا

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل ضبط شركة تديرها عصابة دولية بمصر الجديدة للنصب على الأجانب والمصريين بحجة إنهاء إجراءات هجرتهم لدولة أوروبية مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 300 ألف جنيه من كل ضحية.

وأكدت التحريات أن الشركة يديرها شخصان يحملان جنسية دولة أجنبية، وقاما بالنصب على 14 شخصاً بينهم 7 أجانب ومثلهم مصريون، وحصلا على 300 ألف جنيه من كل شخص مقابل إنهاء إجراءات هجرتهم لدولة أجنبية، ثم فرا هاربين عبر المطار إلى دولتهما. وأوضحت التحريات أن المتهمين لهما شركاء مصريون يملكون شركة للاستثمار العقارى واعترفوا أنهم ساعدوا المتهمين الهاربين فى النصب على الضحايا والاستيلاء على أموالهم. وذكرت التحريات أن قسم شرطة مصر الجديدة تلقى بلاغاً من سيدة تحمل جنسية أجنبية مقيمة بدائرة القسم وكيلة عن زوجها، مصرى الجنسية، وقدمت تفويضاً عن 12 شخصاً آخرين يحملون جنسيات مصرية وأجنبية وأقرت بتضررهم من شخصين أجنبيين مسئولين عن شركة للسفر والهجرة، كائنة بدائرة القسم «غادرا البلاد بعد قيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين عقب إيهامهم بقدرتهما على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة التى اكتشفوا أنها مغلقة».

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المتهمين وراء ارتكابها بالاشتراك مع آخرين، مدير بشركة للاستثمار العقارى وشريك بذات الشركة «له معلومات جنائية»، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربـين، وقيامهما والهاربين بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعى للنصـب على راغبى الهجرة للخارج والاستيلاء منهم علـى مبالغ ماليـة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة.