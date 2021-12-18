لماذا يفصل سخان المياه بشكل مفاجئ عند الاستحمام في الشتاء؟

عندما يأتي فصل الشتاء، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الملحوظ بشكل كبير، يلجأ الكثيرون إلى استخدام المياه الساخنة البديلة للمياه الباردة، لتجنب الشعور بالبرد، أو التعرض لنزلات الإنفلونزا، والتي تتشابه أعراضها بشكل كبير مع أعراض فيروس كورونا المستجد، ما يجعلهم يلجأون إلى استخدام سخان المياه، سواء كان ذلك للاستحمام أو الوضوء أو غسيل الصحون.

وفي كثير من الأحيان، يتعرض العديد من مستخدمي المياه الساخنة عند الاستحمام، بالاستعانة بسخان الغاز، إلى موقف فصل السخان بشكل مفاجئ، لتعود المياه لتكون باردة مره أخرى، ما يجعل الكثيرين يتذمرون من ذلك، ويعتقدون أن المشكلة في السخان الخاص بهم، ما يجعلهم يتساءلون عن سبب حدوث ذلك، حتى يتمكنوا من الاستعانة بالصيانة الخاصة بالشركة المنتجة للسخان لحل تلك المشكلة.

وتوضح «الوطن» من خلال هذا التقرير في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، السبب الذي يجعل سخان المياه يفصل أثناء الاستحمام في الشتاء، وفق حديث مهندس الصيانة خالد إبراهيم لـ «الوطن»، كالتالي:

الشركات تحرص على صناعة الأجهزة الكهربائية وفق معايير أمان محددة

قال مهندس الصيانة خالد إبراهيم إن جميع الشركات التي تنتج الأجهزة الكهربائية، تحرص على صنع جميع تلك الأجهزة وفق معايير أمان محددة، والتي تقوم بدورها بحماية تلك الأجهزة من التلف الذي يؤدي إلى عطل الجهاز، وحماية المستهلك من التعرض لأي أذى نابع عن استخدام بشكل خاطئ أو استخدام الجهاز لفترة طويلة.

وعن الفصل المفاجئ لسخانات المياه أثناء الاستحمام في فصل الشتاء، أوضح «إبراهيم» أن جميع السخانات تكون مزودة بنظام أمان لحماية المستهلك من تسريب الغاز أو الاختناق الناتج عن البخار، ويعمل نظام الأمان ذلك على فصل السخان الكهرباء عند الوصول إلى درجة حرارة معينة، وبعد مرور مدة محددة من الوقت، ولكن بمجرد غلق المياه وإعادة تشغيلها مره أخرى بعد ثوانٍ معدودة، يتم تشغيل السخان مرة أخرى بكامل طاقته وتعود المياه الساخنة في الصنبور مرة أخرى.

وتطرق مهندس الصيانة إلى المشكلة التي قد تواجه الكثيرين بعد وصول درجة حرارة المياه إلى درجة الحرارة المطلوبة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يعود إلى نظام الأمان الذي يتم تركيبه في ماسورة المياه عند تركيب سخان المياه، والذي يسمح للمياه بالدخول للسخان ولا يسمح لها بالخروج مرة أخرى، حتى يتم ضخها في الصنبور بدرجة الحرارة المطلوبة، وعند حدوث تلك المشكلة، يجب فحص الأمان.