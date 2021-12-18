«الأرصاد» تحذر من طقس الـ48 ساعة.. رياح تصل حد العاصفة وأمطار غزيرة

حالة من عدم الاستقرار تشهدها كل الأنحاء، والتي تبدأ من غدٍ الأحد الموافق 19 ديسمبر، وتستمر حتى مساء يوم الإثنين، إذ أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، والتي تمتد إلى شمال الدلتا والقاهرة، كما تنشط الرياح بشكل كبير والتي تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة تفاصيل حالة الطقس خلال 48 ساعة مقبلة، وموجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، وفق حديث الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ «الوطن»، كالتالي:

حالة الطقس وسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية لـ«الوطن»، إن كل الأنحاء على مستوى الجمهورية تشهد انخفاضا كبيرا وملحوظا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية ويكون الطقس معتدلا على شمال الدلتا والقاهرة.

وأوضحت منار غانم أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على مدار الأسبوع الحالي، لتكون العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية، ويكون الطقس باردا في الساعات الأولى من الليل شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل، كما أنه من المتوقع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تؤدي إلى انخفاض الرؤية.

وأشارت غانم إلى أنه من المتوقع أن نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومي الأحد والإثنين، ويكون أهم عنصر في حالة سوء الأحوال الجوية هو نشاط الرياح والتي تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على كل الأنحاء.

وكشفت عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، أنه بدءا من يوم الثلاثاء المقبل سيكون بداية فصل الشتاء ومن المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على مدار فصل الشتاء، ولكن بدء من يوم الثلاثاء تنحصر حالة السوء ويقل نشاط الرياح ما يؤدي لتحسن الملاحة البحرية.

سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا والتي تمتد للقاهرة من مساء يوم الأحد، كما أنه من المتوقع سقوط حبات البرد مع كثافة السحب وانخفاض درجات الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد.

ووجهت منار غانم عدد من النصائح للمواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات النهار والليل، ومع نشاط الرياح وسقوط الأمطار الغزيرة يجب القيادة بهدوء تام تجنبا للحوادث، كما يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والألواح المعدنية الإعلانية.