«بنك cib» يتيح شراء دراجات بالتقسيط على 10 شهور.. دون فوائد

يحرص العديد من الأشخاص على شراء دراجة، حتى تساعدهم على قضاء احتياجاتهم الشخصية، سواء كانت عائلية أو استخدامها في شراء مستلزمات المنزل من الأماكن البعيدة، وقد يلجأ العديد منهم إلى شراء الدراجة بنظام التقسيط حتى يتمكنوا من دفع قيمة الدراجة أو العجلة على دفعات.

ويوفر البنك التجاري الدولي «بنك cib» خدمة شراء العجلة أو الدراجة بالتقسيط لمدة 10 شهور، لمساعدتهم على شراء تلك الدراجات دون أن يضطروا إلى دفع مبلغ مالي كبير دفعة واحدة.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير في السطور التالية، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، كيفية شراء الدراجة بنظام التقسيط لمدة تصل إلى 10 شهور من البنك التجاري الدولي، وفق خدمة عملاء البنك، كالتالي:

مميزات شراء الدراجة بنظام التقسيط ببطاقة البنك التجاري الدولي

- يمكن لراغبي شراء دراجة أو عجلة بنظام التقسيط استخدام بطاقة CIB الائتمانية، والتي تمكن العملاء من تقسيط المشتريات على 10 شهور بدون فوائد.

- المحافظات المستفيدة من عرض البنك التجاري الدولي لشراء الدراجة بنظام التقسيط على 10 شهور بدون فوائد هي «محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، محافظة الإسكندرية».

- هذا العرض الخاص بشراء الدراجة بنظام التقسيط بدون فوائد ساري حتى 1 يناير من عام 2025.

مميزات البطاقة الائتمانية من البنك التجاري الدولي

- إدارة المصروفات بكفاءة، وتحسين التدفقات النقدية للشركة من خلال فترة سماح تصل إلى 45 يوماً بدون فوائد.

- متابعة نفقات الموظفين بكل سهولة، من خلال كشف الحساب الشهري الموحد.

- من الصعب أن يكون هناك سوء استخدام الموظفين للبطاقة من خلال تأمين إخلاء مسئولية الشركة من Visa.

- يتم منح القوة الشرائية للموظفين لتلبية احتياجات العمل مع بطاقة CIB VISA الائتمانية البلاتينية للأعمال، فيمكن بسهولة تتبع نفقاتهم.

- يتم تنفيذ برنامج التأمين الشامل متعدد الرحلات والذي يمنح العميل تأمين سفر شامل على جميع رحلاته لمدة تصل إلى 90 يومًا.