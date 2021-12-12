وظائف شاغرة في البنك التجاري الدولي لخريجي كليات التجارة.. اعرف الشروط

يبحث الكثير من الخريجين عن وظائف شاغرة في الكثير من المؤسسات الشهيرة، سواء كانت تلك المؤسسات حكومية أو خاصة، وتعد البنوك من أكثر المؤسسات التي يبحث الخريجون بشكل عام، وخريجو كليات التجارة بشكل خاص، عن وظائف شاغرة بها، أملا في الالتحاق بعمل في المجال المصرفي.

وتحرص الكثير من البنوك على توفير فرص عمل شاغرة للشباب، حتى يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، وأعلن البنك التجاري الدولي «CIB»، عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لوظائف شاغرة للعمل في المجال المصرفي في وظيفة محلل لإدارة المحافظ.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة في البنك التجاري الدولي، والشروط المطلوبة وكيفية التقديم في الوظائف وفق ما أعلنه البنك عبر حسابه الرسمي، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف البنك التجاري الدولي «بنك CIB»

- أن يكون المتقدم لوظائف البنك التجاري الدولي لديه خبرة تبدأ من 3 وحتى 5 سنوات في مجال الأعمال المصرفية للشركات أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

- أن يكون لديه مصداقية في العمل، كما يجب أن يكون على درجة عالية من الأمانة.

- يجب أن يكون المتقدم لوظائف البنك التجاري الدولي يجيد استخدام جميع برامج مايكروسوفت أوفيس.

- أن يكون المتقدم لوظائف البنك البنك التجاري الدولي لديه معرفة كاملة بنظام SAS / SQL.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه معرفة بنظام Python & R، بالإضافة إلى أي ميزة إضافية أخرى.

خطوات التقديم لوظائف البنك التجاري الدولي

على الراغبين في التقديم لوظائف البنك النجاري الدولي للعمل في فروعه العاملة في مصر، يجب إرسال السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم عبر الحساب الرسمي للبنك التجاري الدولي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن».