مصرع مسن دهسه عجل.. وسقوط نقاش من الطابق الثاني في أسيوط

لقي شاب في العقد الثالث مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثاني أثناء عمله في النقاشة بإحدى العمائر السكنية بمنطقة العزبة المستجدة التابعة لمركز أبوتيج في أسيوط، كما لقي مسن مصرعه بعدما هجم عليه عجل.

إخطار أمني بالحادث

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من العميد عبدالرحيم محمد مأمور قسم شرطة أبوتيج يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شاب من الدور الثاني بإحدى العمائر السكنية بمنطقة العزبة المستجدة دائرة القسم.

النيابة تصرح بالدفن

بالفحص وبانتقال قوة من قسم الشرطة يرافقها سيارة إسعاف تبين مصرع احمد قطب، نقاش 29 عاما من مركز أبو تيج ولا توجد شبهة جنائية مرتبطة بالحادث وحرر محضر بالواقعة وتم استخراج تصاريح الدفن للمتوفي.

شهود عيان

وأكد شهود عيان أنه أثناء عبورهم بالشارع وجدوا المذكور سقط فجأة من على السقالة «فقمنا بالإسراع بالاتصال برجال الإسعاف والشرطة لإسعافه ولإنقاذ الموقف ولكن لقي مصرعه في الحال».

مصرع مسن هجم عليه «عجل» بأسيوط

لفظ مسن أنفاسه الأخيرة بعدما هجم عليه عجل جاموس منهيًا حياته في الحال بقرية دير تاسا التابعة لمركز ساحل سليم بأسيوط.

إخطار أمني بالحادث

على الفور تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط يفيد بورود بلاغ من أهلية المتوفى بالواقعة ونقله إلى المستشفى ساحل سليم المركزي.

انتقال الأمن لموقع البلاغ

بالفحص وبانتقال قوة من مركز شرطة ساحل سليم يرافقها الإسعاف إلى محل البلاغ تبين مصرع «زكي. ش. و» يبلغ من العمر 62 وتبين أيضا وجود آثار كدمات متفرقة في الجسم وملقى على الأرض جثة هامدة.

أهله حاولوا إسعافه

وأكد أهليته أنه أثناء ربطه للعجل قفز عليه فجأة وفوجئنا بصراخ وعندما توجهنا إلى المكان وجدناه جثة هامدة وملقى على الأرض وحاولنا إسعافه ولكن محاولتنا باءت بالفشل وتوفي في الحال وتم التحفظ على الجثة وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.