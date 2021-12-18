السجن 7 سنوات لـ6 متهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس

قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمدينة نصر، برئاسة المستشار معتز أباظة، اليوم السبت، بالحبس 7 سنوات مع الشغل لـ 6 متهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وكان المحاميان محمد الأجرود وآية عاشور، دفاع رئيس الحي، ادعيا مدنيًا ضد المتهمين بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه فوجئ خلال ذهابه لجهة عمله، بترجل 3 أشخاص من سيارة أخرى، واعتدوا عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بكدمات وجروح متفرقة، وإتلاف السيارة.

وأفادت تحريات المباحث، بأنه تم تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة تحديد وضبط المتهمين، وأسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، ملك إحدى السيدات «يحوزها شقيقها»، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهم المذكور، وهو سائق مقيم بمحافظة الجيزة، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من مقاول له معلومات جنائية من منطقة عين شمس، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

مصادرة أوناش وهدم عقار وراء ارتكاب الواقعة

وأوضحت التحريات، أن رئيس حي عين شمس صادر أوناشا وأخشابا ملك «المحرض»، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفي سبييل ذلك، راقبه مع باقي المتهمين، وارتكبوا الواقعة نظير مبلغ مالي.