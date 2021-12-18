السيطرة على حريق بصالة جمباز في مدارس السعيدية بالجيزة

شب حريق محدود بصالة جمباز في ملاعب مدرسة السعيدية بالجيزة، وأصابت ألسنة اللهب كمية من مراتب التدريب وجهاز حصان القفز، ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى باقي الصالات الخاصة بالملاعب.

حريق بمدارس السعيدية

وقالت مصادر أمنية، إن الحريق شب داخل صالة جمباز بمدارس السعيدية، ولم يسفر عن حدوث أي أضرار، وأن الفريق الأمني تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة يفحص أثار الحادث لتحديد أسبابه.

وأضافت المصادر، أن قوة من مباحث قسم شرطة والجيزة، قادها المقدم مصطفي عبدالله، رئيس المباحث، والرائد محمد الماوي، معاون المباحث، تواصل جمع المعلومات وسماع أقوال المسؤولين عن صالة الجمباز لمعرفة أسباب الحريق.

النيابة العامة

كما قررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق؟، وإعداد تقريرًا بأسبابه لموافاة النيابة العامة بنتائج الفحص، حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات، حال وجود شبهة جنائية في الحريق.

الحماية المدنية

كانت قوات الحماية المدنية، دفعت ب 3 سيارات لإطفاء الحريق الذي شب في صالة جمباز بمدرسة السعيدة في محافظة الجيزة.