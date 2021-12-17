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محمود مسلم

الحماية المدنية تنقذ مواطن وابنته عقب انهيار جزئي بمنزلهما في سوهاج 

كتب:

الوطن
12:56 م | الجمعة 17 ديسمبر 2021
منزل منهار

منزل منهار

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مجال تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع كافة البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة، تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج، حدوث انهيار جزئي بأحد المنازل الكائنة بدائرة القسم، واحتجاز شخصين بداخله.

إنقاذ رجل وابنته بعد انهيار جزئي بمنزلهما

على الفور، انتقلت وحدات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، وبالفحص تبين انهيار سقف إحدى الغرف وسلم المنزل المشار إليه دون وقوع إصابات، ونتج عن ذلك احتجاز مالك المنزل وابنته وتعذر خروجهما، وتمكنت قوات الإنقاذ من التعامل مع الموقف وإنقاذهما دون حدوث إصابات.

ولاقى ذلك إستحسان أهالى المنطقة الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول في التعامل وسرعة الإستجابة مع البلاغ.

 

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