بوابة الحكومة تعلن عن وظائف جديدة.. التقديم لها حتى 15 يناير المقبل

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، عن بعض الوظائف الشاغرة في تخصصات ودرجات وظيفية قيادية متنوعة، وأعلنت البوابة عن الشروط والضوابط والقواعد المطلوبة لشغل هذه الوظائف، ومن بينها مديرو إدارات بوزارة الصحة والمالية ومديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، ومديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، والإدارة العامة لطب الأسنان.

وظائف شاغرة في الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية

«الوطن»، تبدأ سلسلة نشر تفاصيل الاعلان عن وظائف جديدة بالجهاز الإداري، للدولة في العديد من الجهات الحكومية، واليوم ننشر تفاصيل الإعلان عن وظيفة قيادية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، حيث يبدأ تقديم الطلبات في الفترة من 16 ديسمبر الجاري 2021، إلى 15 يناير 2022، على أن تُقدم الطلبات باسم مدير عام الإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة، والشروط والقواعد والضوابط التالي:

أهم بيانات الوظيفة المطلوب شغلها

- بيانات الوظيفة

الوظيفة المطلوبة: مديرالإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة.

الجهة طالبة الإعلان: مديرية الشئون الصحية بالدقهلية.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: محافظة الدقهلية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالدقهلية على رأس الإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة ويختص شاغلها بالإشراف على العمل بالأقسام المختلفة التابعة له والرقابة في مجال الشئون العلاجية.

المهارات المطلوب توافرها لشغل الوظائف

المهارات الأساسية:

يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام لمدير عام المديرية أو مدير عام المنطقة الطبية ويشرف اشرافا عاما على رؤساء الأقسام التابعين لها لاشراف على تنفيذ برامج الخدمات العلاجية والطوارئ الصحية والعلاج الحر

المهارات الفنية:

القيام بالمتابعة والاشراف الفني على برامج الرعاية الأساسية بالوحدات التابعة لهاقتراح توزيع العمالة على الوحدات التابعة له وفقا للمعدلات المقررةالاشتراك في وضع البرامج التدريبية الخاصة بالعاملين بالوحدات التابعة لهالاشراف على اعداد التقارير والبيانات الإحصائية في مجال النشاطيؤدى ما يسند اليه من اعمال أخرى مماثلة.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

شروط المؤهل:

أن يكون حاصلاً على بكالوريوس طب وجراحة

المستندات المطلوبة:

بيان بالحالة الوظيفية وبيان بالإنجازات ومقترحات التطوير في الوظيفة المتقدم لها ويمكن الاطلاع على شروط شغل الوظيفة ووصفها تفصيلا وباقى البيانات المطلوبة بلوحة الإعلانات بالمديرية وعلى أن تستوفى باقى الشروط الواردة بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

-جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2021/12/16

نهاية الإعلان: 2022/01/15

العدد المطلوب:1

بيانات الاتصال:

على من يرغب شغل هذه الوظيفة التقدم للأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات بديوان عام المحافظة في موعد غايته (30) يوم من تاريخ الإعلان.