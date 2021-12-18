محمد نجاتي يهاجم زوج منة عرفة: «مكمل معاك للنهاية والقضاء بيننا»

فتح الفنان محمد نجاتي النار على محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة، بعد طرح الأخير لأغنية يهاجم فيها نجاتي استكمالا للخلاف المثار مؤخرا حول قيامه بالتمثيل معها في مسلسل «فيلا 101» الذي رفضت فيه منة أن يقوم نجاتي بحملها أو الكشف عليها.

محمد نجاتي: مش هرد عليه بأغنية

قال نجاتي لـ «الوطن»: «الأزمة بيني وبين زوج منة عرفة هي الآن في يد القضاء، والمحامي الخاص بي تولى القضية بشكل كامل، وأنا قررت أن أكمل القضية للنهاية حتى استرد حقي بعد أن نشر اسمي بشكل صريح في أغنية ليست لي أي علاقة بها».

وأضاف محمد نجاتي: «مش هرد عليه بأغنية ونقضيها أغاني، بس مشكلته معايا إنه جاب اسمي بشكل صريح في أغنيته وهو تشهير أرفضه تمامًا».

محمد نجاتي: أرفض التشهير باسمي

كان نجاتي قد سرد سبب قصة المشكلة مع زوج الفنانة منة عرفة قائلا: «كل الحكاية إن أنا بعمل مسلسل فيلا 101، ومعايا منة عرفة وهي عاملة دور أختي وأنا دكتور أمراض نسا في المسلسل، وفي مشهد بالمسلسل وهي بيغمى عليها وهي حامل من ورانا وأنا بشيلها، فرفضت منة إنها تتشال قولتلها أنا معنديش مشكلة إني أشيلك أو لأ، إحنا في النهاية بنمثل مشهد مطلوب مننا، وأنت أصلاً أختي في الحقيقة، وحصلت مشكلة فقلت لهم متعلموش المشهد ده».

وكان محمد نجاتي قد أعلن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد محمود المهدي حسب بيان رسمي قال فيه: «تقدم الفنان محمد نجاتي ببلاغ إلى النائب العام حمادة الصاوي ضد محمود المهدي زوج منة عرفة متهما إياه بالتحريض عليه بالضرب والإيذاء من خلال مقطع أغنيه قام الأخير بتصويرها وإذاعتها مهددا فيها الفنان محمد نجاتي بالضرب المبرح والذي يؤدي إلى وضعه في الجبس لمدة شهرين وهو ما يعرض حياته للخطر».