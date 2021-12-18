عمر الفيشاوي يكشف آخر تطورات حالة سمية الألفي الصحية: «ادعوا لها»

قال عمر فاروق الفيشاوي، إن والدته سمية الألفي كانت بخير قبل دخول العملية لكن الأطباء منعوا عنها الزيارة لتهيئتها للعملية، مطالبا بالدعاء لها.

أما عن تفاصيل العملية، قال «عمر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العملية دقيقة للغاية، وهي عبارة عن إزالة ورم في الجهاز اللمفاوي بمنطقتي تحت الإبط والصدر.

العملية تستغرق 4 ساعات

ومن جانبه، كشف ألفي شقيق الفنانة سمية الألفي، أنها لا تزال داخل غرفة العمليات لإجراء جراحة استئصال ورم خبيث بالصدر، مشيرا إلى أن العملية تستغرق 4 ساعات على الأقل.

آخر ظهور لسمية الألفي قبل خضوعها لإزالة الورم

وكان آخر ظهور لسمية الألفي خلال العرض الخاص لفيلم ريتسا الذي يقوم ببطولته نجلها أحمد الفيشاوي، وحضرت العرض بصحبة نجلها عمر الذي اصطحبها، كما رفضت سمية تسجيل أية لقاءات على هامش العرض الخاص.

كما ظهرت مؤخرا في برنامج «السيرة» مع وفاء الكيلاني، وقالت عدة تصريحات أثارت الجدل وقتها؛ من بينها أنها لم تطلب الطلاق من فاروق الفيشاوي بسبب الخيانة ولكن بسبب الإدمان، مؤكدة أنها لم تتركه إلا بعد التعافي تماما من الإدمان، كما تحدثت عن زواجها السابق من مدحت صالح الذي لم يستمر إلى أشهر قليلة.

وكان آخر أعمال سمية الألفي، فيلم «تلك الأيام» عام 2010، وشاركها البطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوي وقدمت خلاله دور والدة أحمد الفيشاوي، وشارك أيضا في الفيلم كل من ليلى سامي، هشام إسماعيل، عادل أمين، طارق التلمساني، صفية العمري، ماجد المصري، سلوى محمد علي، عفاف مصطفى، عمر حسن يوسف نهير أمين.