رئيس جامعة الأقصر: تنظم مسيرة بطريق الكباش لتعريف الطلاب بحضارة بلدهم

تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، قاد الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور وليد عبدالله، مدير البطولة، مساء السبت، مسيرة حب وتأييد دعما للسياحة بالأقصر بطريق الكباش، على هامش انطلاق بطولة جامعة الأقصر الأولى لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية، بمشاركة طلاب 16 جامعة مشاركة في البطولة.

شارك في المسيرة كلا من الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عبدالعزيز، مدير الاتحادات النوعية بالشباب والرياضة، الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والاستاذ اسماعيل ابو حاكم، مستشار الاتحادات النوعية، والاستاذ بهاء مختار، مدير الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، ولفيف من عمداء كليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

بدأت المسيرة من داخل معبد الأقصر مرورا بطريق الكباش، رافعين علم مصر ولافتة تحمل شعار البطولة، وسط انبهار الطلاب المشاركين بروعة وجمال طريق الكباش الذي افتتح الشهر الماضي في احتفالية عالمية.

وأشار الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، إلى أن المسيرة تهدف إلى توجيه رسالة دعم وتأييد للسياحة على هامش البطولة، في ظل اهتمام فخامة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بدعم القطاع السياحي، وتعريف طلاب الجامعات المشاركة بتاريخ وحضارة بلادهم، وهذا هو الهدف الأساسي للبطولة أن تساهم في الرواج السياحي للمحافظة.