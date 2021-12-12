رئيس جامعة الأقصر يفتتح معرض الفن التشكيلي بمشاركة 120 فنانا

افتتح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأحد، معرض الفن التشكيلي الواقعي الخاص بكلية فنون جميلة، الذي يشارك فيه 120 فنانا من أعضاء هيئة التدريس الحاليين بالكلية، والسابقين، وبعض خريجي الكلية المتميزين، وبعض الطلاب المتميزين، واستمع رئيس الجامعة وضيوف الحفل لشرح من الدكتور أيمن قدري، قومسير المعرض حول الاعمال الفنية المشاركة.

افتتاح معرض السوشيال ميديا

كما افتتح المعرض الافتراضي «السوشيال ميديا»، الذي يشارك فيه أكثر من 500 فنان من 40 دولة حول العالم، بحضور 10 قوميسرات من 10 دول، واستمع رئيس الجامعة، لشرح حول المعرض من الدكتورة جهاد شريت، قومسير المعرض، الذي يعرض أعمالا فنية من مختلف دول العالم عبر شاشات عرض في الكلية.

جامعة الأقصر تحتفل باليوبيل الفضي لكلية فنون جميلة

وجاء ذلك عقب الافتتاح الذي شهده الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، لفعاليات احتفالية كلية الفنون الجميلة باليوبيل الفضي، ومرور 25 عاما على إنشائها.

وشهد الاحتفالية كلا من الدكتور صالح عبد المعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الأقصر سابقا، وعضو مجلس جامعة الأقصر، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وجمال سيد أمين عام الجامعة، وعمداء كليات الفنون الجميلة من مختلف الجامعات العربية والمصرية، وحسين القباحي، مدير بيت الشعر، ومحمد إدريس، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب، وعدد من الإعلاميين والصحفيين بالأقصر.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، تلاه فقرات فنية متنوعة مثل فقرة فن الكف والتحطيب والتنورة والفنون الشعبية وفقرات غنائية، وسط تفاعل الحضور في جو من البهجة والفرحة.