تفاصيل بطولة جامعة الأقصر الأولى للكرة الخماسية بمشاركة 19 جامعة

أعلن الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم، عن تفاصيل البطولة الأولى لجامعة الأقصر لكرة القدم الخماسية للجامعات، في مؤتمر صحفي عقده بحضور مدير عام البطولة الأستاذ الدكتور وليد عبدالله، والدكتور محمد رمضان، رئيس لجنة التنظيم، والدكتور وائل الصغير، مدير رعاية الشباب بالجامعة.

كما حضر المؤتمر الصحفي كل من الدكتورة صابرين عبدالجليل عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور بدوي إسماعيل، عميد كلية الآثار والأستاذ محمد إدريس، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين ومديري الإدارات بالجامعة، وبعض الإعلاميين والصحفيين داخل محافظة الأقصر.

تفاصيل إقامة البطولة

وأوضح رئيس جامعة الأقصر تفاصيل البطولة قائلًا إنها تقام على مدار 6 أيام تضم عددًا من المباريات بمشاركة فرق من 19 جامعة مصرية، على أن تبدأ يوم السبت المقبل مسيرة يصاحبها عروض فنية بداية من مكتبة مصر العامة حتى معبد الأقصر في السابعة مساءً، ثم تبدأ مراسم القرعة في ميدان ساحة أبو الحجاج ترويجًا للسياحة.

واستكمل رئيس الجامعة تفاصيل البطولة معلنًا عن إقامة حفل الافتتاح بالصالة المغطاة في يوم الأحد 19 ديسمبر في تمام الساعة 10 صباحًا، على أن يضم الحفل عروضا فنية وشعبية ثم يتم إجراء مباراة الافتتاح بين فريقين أحدهما فريق جامعة الأقصر، وتُقام باقي المباريات تباعا على ملعبي «إيجوث - وطلائع النصر» بالإضافة إلى ملعب الصالة المغطاة.

رئيس الجامعة يشكر الحضور

وأكد في ختام المؤتمر أن هدف البطولة الأساسي هو إثبات التواجد المستمر لجامعة الأقصر وسط الجامعات الكبرى ورفع اسمها عاليا، لافتًا إلى أن الجامعة قامت بتنظيم البطولة دون أي رسوم اشتراك من الجامعات المشاركة، كما أن البطولة ستسهم في الرواج السياحي من خلال تنظيم عدد من الزيارات التي سيتم تنظيمها لطلاب الجامعات، وقدم الشكر في الختام للإعلاميين والصحفيين بمحافظة الأقصر لدعمهم المستمر للجامعة.