ساحة أبو الحجاج تستضيف قرعة بطولة جامعة الأقصر لكرة القدم الخماسية

أعلن محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، انتهاء الجامعة من اجراءات تسكين الفرق المشاركة في البطولة الأولى للجامعة لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية، والتي تنطلق مساء اليوم السبت بإجراء مراسم القرعة بساحة ابو الحجاج وسط الأقصر، وتستمر حتى 23 من ديمسبر الجاري، ويشارك فيها 16 جامعة مصرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبالتعاون مع الإتحاد الرياضي للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، واتحاد الاتحادات النوعية برئاسة وزير الشباب والرياضة، والاتحاد الرياضى للشركات.

من جانبه أشار الدكتور محمد رمضان، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن فرق الجامعات المشاركة وصلت بالفعل إلى المحافظة، مؤكدًا على الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بتسكينهم، في مقار الإقامة التي تم تخصيصها لها، بالمدينة الشبابية بالطود، وكذلك دار الضيافة التابع للجامعة بمدينة طيبة الجديدة.

وأوضح الأستاذ الدكتور سيد أبو دهب، رئيس لجنة الاستقبال، أنه تم التشديد على ضرورة تقديم ما يثبت حصول الطلاب على لقاح كورونا، ومراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عملية التسكين، مؤكدا أنه تم تجهيز فريقا من المرافقين للتواجد بصفة دائمة مع الجامعات المشاركة في البطولة لتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال فترة مشاركتهم في البطولة.

وكانت جامعة الأقصر أنهت استعداداتها لانطلاق البطولة بمشاركة جامعات (الإسكندرية، طنطا، بورسعيد، عين شمس، المنوفية، السادات، دمياط، الزقازيق، النيل الدولية، الأكاديمية العربية للعلوم بالقاهرة، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج، أسوان، وزارة التعليم العالي"ايجوث")، بالإضافة إلى جامعة الأقصر، وتقام البطولة على مدار 6 أيام وتبدأ فعاليات البطولة بإجراء مراسم القرعة اليوم السبت 18 ديسمبر الجاري، بساحة أبو الحجاج، في تمام السابعة والنصف، بساحة أبو الحجاج وسط المحافظة.

ويقام حفل افتتاح البطولة بالصالة المغطاة في اليوم التالي الموافق الأحد 19 ديسمبر في تمام الساعة 9 والنصف صباحا، يتخلله عروض فنية وشعبية ثم تجرى مباراة الافتتاح بين فريقين أحدهما فريق جامعة الأقصر، ثم تقام باقي المباريات تباعا على ملعبي "ايجوث - وطلائع النصر" بالإضافة إلى ملعب الصالة المغطاة.