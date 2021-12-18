نائلة جبر: اللاجئين في مصر ضيوفنا.. ونقدم لهم الخدمات اللائقة

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم، إن الدولة المصرية دائما ما تهتم بالمهاجرين وتعتبرهم مواطنيها، ما يعكس كرم الضيافة والترحاب الذي تشهده مصر، لافته إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد مرارا وتكرارا على كون هؤلاء المهاجرين ضيوف مصر.

تقديم الخدمات اللائقة للاجئين

وأضافت «جبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة المصرية لا تسعى إلى ابتزاز الدول الأوروبية بقضية اللاجئين كما تفعل بعض الدول في إقليم المتوسط، ولكن تسعى الحكومة إلى تقديم الخدمات اللائقة لهم وعلى رأسها الصحية.

حماية الأجانب من تجار البشر

وأوضحت أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم ترحل أيا من الأجانب المقيمين على أراضيها مطلقا، خاصة في وقت ظهور جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية التي تلتها، متابعة: «إحنا استقبلنا الأجانب بصورة طيبة، وبنحميهم من الاستغلال من تجار البشر، ودي نقطة مهمة».

وأكدت أن اللجنة تقم بحملات توعوية دائمة للأخوة الأفارقة وإظهار المخاطر التي يواجهوها بسبب الهجرة غير الشرعية، وحتى لا يقعوا في يد تجار البشر، مضيفة: «تلك الحملات هدفها أن يعيش المواطن الأفريقي حياة كريمة عبر المنظمة الدولية للهجرة، وبندرب الكوادر والمتطوعين العاملين في الهلال الأحمر المصري على هذا».