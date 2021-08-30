نائلة جبر: 6 ملايين أجنبي يعيشون في مصر «لم نستبعدهم رغم أزمة كورونا»

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إن حادث الدقهلية الأخير مأساة وعظة للشباب والأهالي، موضحةً: «الدولة مهتمة بمواطنيها، وأتمنى ألا يتعجل الشباب خاصة أن من بين الضحايا من كان يدرس في التعليم الفني».

نائلة جبر: إذا نجح الشباب في الهجرة غير الشرعية سيعودون إلى مصر

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «الحياة اليوم اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «حتى عندما يصل الشاب إلى إيطاليا، فإنهم سيعودون إلى مصر بموجب اتفاقية، فلا تتحمل الدول استقبال أحدا في ظل أزمة كورونا، وهو أمر مختلف تماما عن الهجرة الشرعية للمواطنين».

وأكدت: «مصر تحولت إلى دولة مقصد ولدينا 6 ملايين أجنبي يعيشون في مصر، وكانت مصر الدولة الوحيدة في العالم التي لم تقصيهم بسبب جائحة كورونا».

وأشارت، إلى أن مصر تعمل على توعية الأفارقة بمخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث أطلقت كتيبات بـ4 لغات محلية رئيسية خاصة بالاتحاد الإفريقي: «لدينا أفارقة قبلوا بالتصوير وتحدثوا معنا عن هذا الأمر».

الصبر والبحث عن الفرص.. نصيحتان للشباب لتجنب الهجرة غير الشرعية

وتابعت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر: «يجب أن نصبر ونبحث عن الفرص المتاحة»، مشددة على أن اللجنة تمتلك كل دعائم العمل الجاد وآلية تنسيقية وجانب تشريعي قوي وسيتم معاقبة المسؤولين عن الهجرة غير الشرعية كأول قانون في الشرق الأوسط.

وأوضح: «لدينا دراسات بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وحازم إمام عضو مجلس النواب شارك معنا في حملة توعوية ونعمل بطريقة منتظمة ومستمرة ولم نتوقف ولا نكل ولا نمل».