«قومي المرأة» يطلق حملة بـ5 قرى بالدقهلية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار «مراكب النجاة شراعها مصري» بخمس قري بمحافظة الدقهلية، الأكثر احتياجا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال الفترة من 21 - 25 نوفمبر 2021، في إطار مشاركة المجلس في المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تُنفذ تحت إشراف وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة.

نبيلة مكرم: مراكب النجاة تعتمد على جهود مؤسسات الدولة

من جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، شكرها للدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وجميع أعضاء المجلس بمحافظة الدقهلية، على جهدهم خلال فعاليات حملة «طرق الأبواب» التي جرى إطلاقها برعاية المحافظ الدكتور أيمن مختار، لتوعية أهالي المحافظة بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، وذلك في إطار متابعة أعمال المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» بالمحافظة عقب زيارة وزيرة الهجرة ولقاءاتها الجماهيرية مع الشباب المستهدف وأسرهم وبالتوازي مع انشطة التأهيل والتدريب الذي نفذها المركز المصري الألماني للهجرة وإعادة الإدماج.

وقالت وزيرة الهجرة إن المبادرة الرئاسية تعتمد على تضافر كافة جهود أجهزة الدولة ومؤسساتها، حيث قامت فريق الوزارة بتنفيذ دورة تدريبة مكثفة بأهداف المبادرة الرئاسية ورسائل التوعية للرائدات الريفيات قبل انطلاق حملة طرق الأبواب، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يلعب دورا محوريا في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الهجرة لتنفيذ الجانب التوعوي من المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن التعاون مع المجلس القومي للمرأة مستمر في باقي المحافظات التي ستنفذ فيها المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، حيث إنه جرى العمل في 6 محافظات وهي الفيوم والبحيرة والغربية والمنيا وبني سويف وكان آخرها محافظة الدقهلية، وستشهد الفترة المقبلة استكمال باقي المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والبالغ عددها 14 محافظة.

مايا مرسي: ندعم «مراكب النجاة» إيمانا بدور المرأة

وكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، دعم المجلس الكامل لهذه المبادرة إيماناً منه بالدور الهام الذي تلعبه المرأة سواء كانت هي الأم أو الأخت أو الجدة في إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل في اطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، وتبصيرهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية على حياتهم وأمنهم الشخصي وأمن وطنهم وعدم الانسياق وراء الأوهام التي يروجها أصحاب المصالح من تجار الهجرة غير الشرعية مثل فرص العمل المتاحة و تحقيق الثراء السريع في الدول الأخرى.

هذا وقد استهدفت الحملة في يومها الأول في قرى «بانوب مركز نبروه وميت زنقر مركز طلخا» بإجمالي عدد زيارات 4900، وتوعية عدد 28280 مستهدف من السيدات والرجال والأطفال، بمشاركة عدد 30 رائدة من رائدات المجلس، واللائي قمن بنقل رسائل الحملة والتي تتضمن مخاطر الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر التي تصل لحد الموت غرقا، والتنويه عن وجود طرق شرعية ومتاحة لهجرة الشباب للعمل بالخارج، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب.

جدير بالذكر أنه تمهيداً لإطلاق حملة طرق الأبواب، فقد نظم المجلس ثلاثة دورات تدريبية لعدد 100 من رائدات المجلس بالمحافظة على رسائل توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الأمن بالداخل، وتم التدريب بمقر فرع المجلس بمحافظة الدقهلية، تحت إشراف الدكتورة أمينة شلبي، مقرره فرع المجلس، خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر 2021.

وتضمن التدريب رسائل الحملة والتي تتضمن مخاطر الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر التي تصل لحد الموت غرقا والتنويه عن وجود طرق شرعية ومتاحة لهجرة الشباب للعمل بالخارج، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب.