حظك اليوم برج الحوت الأحد 19-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحوت يحاول دائمًا أن يبتعد عن الأفكار التقليدية، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

ينصحك الفلك أن تغيّر أسلوبك إذا أردت أن تغيّر ظروفك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

القمر المكتمل معاكس.. قاوم المشاعر السلبية وتجنب الجدال الذي يؤدي لصدام، وقد تنفعك نصيحة قريب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.