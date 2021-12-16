حظك اليوم برج الحوت الخميس 16-12-2021 مهنيا وعاطفيا

عدم القدرة على ضبط النفس، يعد أحد عيوب امرأة برج الحوت، الأمر الذي يؤثر عليها في مختلف الأمور الحياتية وخاصة العمل، كما يتميّز صاحب البرج بأنه صاحب حس وبديهة ويتعاطف مع الآخرين، مثالي، كتوم للأسرار وغامض.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

رغم الضغوط.. اليوم تساعدك الأفلاك على التخطيط جيدا لمستقبلك، وأمامك فرصة للانتقال والحركة وتحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

القمر في منزل العلاقات يساعدك على الاقتراب ممن حولك، وتشعر بمحبة الأهل والأخوة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.