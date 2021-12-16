حظك اليوم برج الحوت الجمعة 17-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الحوت القدرة على احتواء شريك حياته، كما يعرف عنه ميله الدائم للعيش في عالم أحلام اليقظة، ويملك قلب طيب وحنون، ويحرص دائمًا على أن يكون بجانب الأشخاص المقربين منه.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

احترس من مكائد خافية وعليك أن تحتاط منها، ومع ذلك تعرف كيف تنتصر حتى لو حاصرتك الضغوط.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

القمر والمريخ متنافران ومعاكسان مما يخلق لك اليوم تحديات وأجواء ضاغطة في الحب وفي نطاق العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.