حظك اليوم السبت 18-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يتابع الكثيرون بشغف حظك اليوم بشكل يومي، وما تخبئه الأقدار وتظهره تحركات الأبراج والفلك، والتي يستطيع علماء الفلك اكتشافها وقراءتها، حتى وإن كانت على سبيل المزح والتفاؤل اليومي، ويستعرض موقع جريدة «الوطن» في ضوء ما يقدمه من خدمات إخبارية يومية لقرائه، حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 18-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعلك تنجح اليوم في كل مباراة ذهنية وتحسن التعبير.

حظك اليوم برج الحمل 18-12-2021 على الصعيد العاطفي

تؤثر في الأهل والأخوة والأحباب بلباقتك وبلاغتك وترغب في الخروج والانطلاق.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل فيكتوريا بيكهام، ويوافق تاريخ ميلادها 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 18-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك ببعض التشوش ومن المهم أن تعتني بخطواتك وحساباتك لإصلاح شئونك المهنية والمادية.

حظك اليوم برج الثور 18-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تهتم بالموضوعية واللباقة كي تبلغ هدفك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، اليوم تتمتع بالحماس والحيوية.. اعتمد على ذلك لتجمع الكل على هدف واحد، فقط انتبه لضغوطك.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم باللياقة والتألق والتأييد.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان إيهاب فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 18-12-2021 على الصعيد المهني

اليوم مثالي للتأمل والمراقبة ومراجعة الماضي، وتساعدك الأفلاك على التوصل لنتائج مهمة، فقط اعمل في صمت، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج السرطان 18-12-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية، وابتعد عن التعالي.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 18-12-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يساعدك على تصنيف مشاكلك جيدا وتحسن توجيه قدراتك لحلها.

حظك اليوم برج الأسد 18-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يدفعك الوضع الفلكي لتتقاسم مع الأصدقاء نشاطات مشتركة وأوقات مفيدة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 18-12-2021 على الصعيد المهني

اليوم كن مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور أو إذا شعرت بالإحباط.

حظك اليوم برج العذراء 18-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس وعطارد في منزل الحب يدعمانك ويلهمانك بأفكار جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة الهندية كارينا كابور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 18-12-2021 على الصعيد المهني

تتمتع اليوم ببصيرة رائعة ترشدك إلى الطريق السليم وتبدو قادرا على التطور.

حظك اليوم برج الميزان 18-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتتواصل بصورة أفضل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 18-12-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات.. تخطط جيدا للمستقبل وقد تنكشف لك أسرار خاصة بالمال أو العمل، وقد تتاح أمامك اليوم فرص عليك أن تغتنمها.

حظك اليوم برج العقرب 18-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل العلاقات يرفعان معنوياتك ويمنحانك سحرا ويقظة وقدرة على التواصل.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 18-12-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تستدعي اليوم كل ما لديك من قدرة على ضبط النفس.

حظك اليوم برج القوس 18-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا استمع للطرف الآخر، وكن عادلا ولا تبخسه قدرهه.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 18-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك كل الطاقة اللازمة لإنجاز أعمالك وواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الجدي 18-12-2021 على الصعيد العاطفي

هناك ارتباطات ومسئوليات ووعود تصر على أن تفي بها، وتعدك الأفلاك بتوافق مع مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 18-12-2021 على الصعيد المهني

اليوم تُظهر أفكارك وآراءك بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.

حظك اليوم برج الدلو 18-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 18-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه ولا تغامر.

حظك اليوم برج الحوت 18-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. ينصحك الفلك بمراجعة نفسك بصدق.. ولا تصدق الشائعات وتجنب العناد.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.