وزير المالية: «ما أنجزناه ليس سهلاً.. بصوا للعالم وشوفوا إحنا فين»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن خدمة الدين التي كانت وصلت إلى 40% من حجم الموازنة «انخفضت إلى 36%، ومن المقرر أن تصل هذا العام إلى 32%»، كما أن مؤسسات التصنيف الدولية لا تقوم بإصدار تصنيفات خاطئة لأن هذا التصنيف يدخل في نطاق سيادة الدول، موضحًا: «عندما تنظر المؤسسات لهذه التصنيفات خلال الفترة الأخيرة تجد أن 60% من دول العالم انخفض تصنيفها أو على الأقل خفض النظرة المستقبلية لاقتصادها».

اقتصاد البلد تتم مراجعته 6 مرات خلال السنة

وأضاف «معيط»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه المؤسسات تقوم بمراجعة اقتصاد الدول مرتين في السنة، وهذه المؤسسات عددها 3 مؤسسات، وهذا يعني أن اقتصاد البلد تتم مراجعته 6 مرات خلال السنة: «جميع التصنيفات أكدت الحفاظ على التصنيف السيادي للدولة المصرية والنظرة المستقبلية المستقرة، فالإصلاح الاقتصادي رفع التصنيف الائتماني للدولة المصرية».

لم نقف في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا

وأوضح وزير المالية أن ما تم إنجازه ليس سهلاً، لأننا لم نقف في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا: «بصوا للعالم علشان تعرفوا إحنا فين، سعر الفائدة في مصر يتم تحديده من خلال البنك المركزي من خلال اللجنة المعنية وهي لجنة السياسات النقدية، ولجنة السياسات النقدية تضم أساتذة اقتصاد مستقلين وموجودين في البنك المركزي، ولديهم كافة الدراسات»، كما أن السياسات النقدية تخص البنك المركزي ولا تخص وزارة المالية.

السياسات النقدية تخص البنك المركزي وليس وزارة المالية

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أنه دائمًا يتابع الجهات الدولية التي تقوم بعمل استقصاء قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، ومن المهم أن يكون الذي يتحدث في السياسات النقدية وأسعار الفائدة متخصصًا وفاهمًا ومحايدًا لكي يكون حديثه له مصداقية، مؤكدًا ثبات أسعار الفائدة بالبنوك.