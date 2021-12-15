وزير المالية يكرم مدير حسابات صحية القليوبية لحمايته المال العام

كرّم الدكتور محمد معيط وزير المالية، رضا قرطام، مدير الحسابات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، تقديرًا لتفانيه فى أداء واجبه الوظيفى بكل إخلاص، وتمسكه بحماية المال العام، وفق الإجراءات والضوابط القانونية المقررة، ما أدى إلى تعرضه لتعدى العاملين بوحدة النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، عليه بالضرب أثناء تأدية عمله، اعتراضًا على تمسكه بتطبيق القواعد المنظمة لصرف المكافآت.

بلاغ للنائب العام ضد العاملين بوحدة النفايات فى «صحة القليوبية»

وأكد الوزير، تقديم بلاغا للنائب العام بتلك الواقعة المؤسفة ضد هؤلاء العاملين بوحدة النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، الذين خرجوا على مقتضيات الواجب الوظيفي، وسلكوا سلوكًا يتنافى مع الاحترام الواجب للوظيفة، فلا تستر على فساد ولا أحد فوق القانون أو المساءلة، ولا تهاون أبدًا مع كل من تُسول له نفسه المساس بالمال العام، أو المساس بالموظف العام، أثناء أداء عمله، مشددًا على الاستمرار في التعامل القانوني الحاسم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضد أي محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة.

ووجَّه الوزير رسالة إلى المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، في لقاء حضره طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، قائلا: «الدولة تُعَّول كثيرًا على دوركم المحوري في حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، بما يرضي الله، ودون تغول على أحد، بما يسهم فى إرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية، ولن نسمح بالمساس بحُماة المال العام، أو التنكيل بهم أو إهانتهم أو إيذائهم أو منعهم من أداء واجباتهم الوطنية والوظيفية في الحفاظ على مستحقات الدولة».

اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المعتدين

وأوضح الوزير، أنه تواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، فور حدوث الواقعة المؤسفة، وأكد اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد هؤلاء العاملين، وأبدى حرصه على التعاون المشترك لتعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات، وتيسير سبل اضطلاع المديرين والمراقبين الماليين، بمهامهم المخولة لهم قانونًا، حرصًا على صون المال العام، وتوجيهه في المسارات المحددة.

وأعرب رضا قرطام، مدير الحسابات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، عن اعتزازه بالتحرك السريع لوزير المالية، وتوجيهاته الفورية باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد بعض العاملين بوحدة النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، الذين خرجوا على مقتضيات الواجب الوظيفي، وحرصه أيضًا على استقباله وتكريمه في مكتبه، والتواصل التليفوني معه، للاطمئنان على صحته، فور حدوث الواقعة المؤسفة التي دخل على إثرها المستشفى، لافتًا إلى تقديره أيضًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الذي بادر بالتواصل التليفوني معه للاطمئنان على صحته.