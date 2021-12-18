وزيرة الهجرة: مبادرة «اتكلم عربي» تحارب طمس هوية أبنائنا في الخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة «اتكلم عربي» التي أطلقتها وحظت بالرعاية الكاملة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهدف بالأساس إلى التمسك باللغة العربية والهوية المصرية والثقافة والقيم.

استعراض جهود الدولة المصرية في إكسبو دبي 2020

وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «الصدى»، عبر شاشة اكسترا نيوز، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بتعزيز وترسيخ مفهوم الهوية المصرية لدى المصريين بالخارج، وتم إطلاق المبادرة تحت رعاية الرئيس، لافتةً إلى أنه مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية كان لا بد من استعراض جهود الدولة المصرية فيما يتعلق بالحفاظ على اللغة وترسيخ الهوية في معرض إكسبو دبي 2020.

تفاصيل فعاليات «اتكلم عربي» في إكسبو دبي 2020

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: «نظمنا في الجناح فعاليات وأنشطة ترفيهية للأطفال المصريين على أرض الإمارات، وشارك أطفال من جنسيات أخرى، كما شاركت الأسر المصرية، واليوم كان ختام هذه الأنشطة والفعاليات بندوة شركت فيها وزيرة الدولة المختصة بالتربية والتعليم في الإمارات، والدكتور عادل العسومي ريس البرلمان العربي، والمؤلف مدحت العدل والفنانة كارول سماحة اللذين قدما أغنية اتكلم عربي، وداليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر وعدد من البرلمانيين المصريين وأعضاء البرلمان العربي».

وأكدت أنه جرى التطرق إلى كيفية الحفاظ على اللغة وترسيخ مفهوم الهوية المصرية في قلوب أبنائنا في الخارج، إذ تواجه الدولة الكثير من الحروب على رأسها حرب طمس الهوية: «لا بد من أن نعي تماما أن القضاء على ثقافة أي دولة هو القضاء على لغتها، وبالتالي فإننا نستهدف الحفاظ على لغتنا العربية».