10 تصريحات نارية من محمد نجاتي ضد محمود المهدي زوج منة عرفة

فتح الفنان محمد نجاتي النار على محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة، بعد أن قام الأخير بطرح أغنية يسرد فيها اسم «نجاتي» استكمالا للمشكلة التي وقعت أثناء تصوير مشاهد مسلسل «فيلا 101»، والتي رفضت فيها منة عرفة أن يحملها «نجاتي».

10 تصريحات أدلى بها «نجاتي» لـ «الوطن» عن أزمته مع زوج منة عرفة

- القضية مستمرة والمحامي تولى كل تفاصيلها والقضاء يفصل بيننا

- زوج منة عرفة شهر بيا بشكل رسمي

- نقابة المهن التمثيلية ليس لها دور لكون زوج منة عرفة غير مقيد بها.

- زوج منة عرفة حاططني فى دماغه

- احترمت غيبة محمود المهدي ورفضت حمل زوجته أثناء التصوير

- مفيش أي مشاكل بيني وبين منة عرفة

- استخدموني لتصدر التريند

- عمل أغنية جاب سيرتي ومش هنقضيها أغاني ونرد على بعض

- انفصالهم تسبب فى مشكلة بيني وبين أولادي وزوجتي

- منة عرفة بريئة من تلك الأزمة

كان نجاتي قد سرد سبب قصة المشكلة مع زوج الفنانة منة عرفة قائلا «كل الحكاية إن أنا بعمل مسلسل فيلا 101، ومعايا منة عرفة وهي عاملة دور أختي وأنا دكتور أمراض نسا في المسلسل، وفي مشهد بالمسلسل وهي بيغمى عليها وهي حامل من ورانا وأنا بشيلها، فرفضت منة إنها تتشال قولتلها أنا معنديش مشكلة إني أشيلك أو لا، إحنا في النهاية بنمثل مشهد مطلوب مننا، وأنتي أصلاً أختي في الحقيقة، وحصلت مشكلة فقولت لهم متعلموش المشهد دا».

محمد نجاتي، كان نشر بيانا، قال فيه: «تقدم الفنان محمد نجاتي ببلاغ إلى النائب العام حمادة الصاوي ضد محمود المهدي زوج منه عرفة متهما إياه بالتحريض عليه بالضرب والإيذاء من خلال مقطع أغنية قام الأخير بتصويرها وإذاعتها مهددا فيها الفنان محمد نجاتي بالضرب المبرح، والذي يؤدي إلى وضعه في الجبس لمدة شهرين، وهو ما يعرض حياته للخطر».