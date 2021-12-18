عاجل.. تعطيل الدراسة بكفر الشيخ غدًا لسوء الطقس

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قبل قليل، تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الواقعة بنطاق المحافظة، غداً الأحد وبصفة مبدئية، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قرار المحافظ بتعطيل الدراسة جاء بناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار غزيرة أو متوسطة على أنحاء المحافظة.

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد إلى أن طقس الأحد يشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، ودمياط، فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلاً تكون رعدية أحياناً، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وجنوب الدلتا الغربية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، على فترات متقطعة.