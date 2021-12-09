انتظام الدراسة بكفر الشيخ ووكيل «التعليم» يتفقد المدارس: «كله تمام»

انتظمت الدراسة بمدارس محافظة كفر الشيخ اليوم الخميس، وذلك بعد تعطيلها أمس بكافة المدارس والمعاهد الأزهرية، عقب سوء الأحوال الجوية، حيث شهدت المحافظة رياحا شديدة وسريعة أعقبتها أمطار خفيفة ثم أمطار متوسطة وغزيرة ببعض المناطق، ما جعل محافظ الإقليم اللواء جمال نور الدين، يرفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات.

انتظام الدراسة وبدء امتحانات الصف الرابع

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من المدارس للاطمئنان على انتظام الدراسة، مؤكدا أن الدراسة في المدارس تسير بشكل جيد مع انتظام امتحانات الصف الرابع الابتدائي «كله تمام الدراسة على ما يرام والامتحانات شغالة».

وكان «عبدالله» قد أعلن أمس أنه لم ترد إليه أي إشارات من ديوان عام المحافظة ولا مركز العمليات بشأن تعطيل الدراسة اليوم، خاصة مع تحسن حالة الجو، إذ شهد أمطارا وهدأت الرياح، مشيرا إلى أن محافظ الإقليم هو من له سلطة تعطيل الدراسة من عدمه ويتم إخطار مديرية التربية والتعليم بقرارات المحافظ.

طقس سيئ يضرب محافظة كفر الشيخ

وتتعرض محافظة كفر الشيخ لموجة من الطقس السيئ، إذ هبت رياح شديدة منذ أول أمس وانتهت بأمطار متوسطة إلى غزيرة ببعض المناطق، وأصدر المحافظ قرارا بوقف حركة الصيد في بوغاز وبحيرة البرلس، وذلك حفاظا على سلامة الصيادين، ومناشدا جموع الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد بسبب شدة الرياح وحفاظا على أرواحهم.

وجرى إعلان حالة الطوارئ وتشكيل وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، فضلا عن غرف العمليات الفرعية لمواجهة تقلبات الطقس.