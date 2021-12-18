«الأهلي المصري» أفضل بنك في الريادة والابتكار الرقمي لعام 2021

منح الاتحاد الدولى للمصرفين العرب جائزة أفضل بنك عربى فى الريادة والابتكار الرقمى لعام 2021 للبنك الأهلى المصرى، وذلك عن مشروع الوحدة المصرفية المتنقلة التى أطلقها البنك خلال العام الماضى، تسلَّم الجائزة نيابة عن البنك أيمن جمجوم، رئيس مجموعة الفروع، وذلك فى احتفالية أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، معلقاً على تلك الجائزة، إنها تأتى تتويجاً لاستراتيجية البنك الطموحة للتوسع والابتكار فى تفعيل خطط وآليات التحول الرقمى تعزيزاً لرؤية مصر 2030، حيث تأتى تلك الجائزة من الاتحاد انعكاساً لنجاح البنك وتميزه فى ابتكار باقة من الخدمات والمنتجات الرقمية لجميع فئات المجتمع من أجل المزيد من التفعيل للشمول المالى واجتذاب الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفى وأهمها فئة الشباب، التى تستخدم التكنولوجيا بشكل يومى.

وأضاف أن إطلاق البنك للوحدة المصرفية المتنقلة لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط، التى تعد نموذجاً جديداً من الفروع يتم تنفيذها لأول مرة فى القطاع المصرفى المصرى، يأتى تعظيماً لدور البنك وحرصه على زيادة الوعى المصرفى فى إطار خطط الدولة والبنك المركزى للوصول لمختلف المناطق الأقل وفرة بالخدمات المصرفية، وهو ما أهّل البنك للفوز بتلك الجائزة عن جدارة.

وأشارت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن تطبيق البنك لنموذج الوحدة المتنقلة تطلب قيام فرق العمل بالبنك وكوادره بجهد وتعاون وباحترافية لتقديم خدمة مصرفية بجودة عالية تحقق طموحات عملاء البنك عبر طرق مبتكرة وميسرة وقنوات مصرفية إلكترونية حديثة، سواء من خلال تقديم الخدمات التقليدية أو الخدمات الذاتية التى يحصل عليها العميل بنفسه، مشيرة إلى حرص البنك على التطوير المستمر لبنيته التكنولوجية لتفى بتلك التطورات المتلاحقة فى خدماته الرقمية وتقديمها بأعلى معدلات الجودة.

من جانبه، أكد كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، حرص البنك على إتاحة وسائل جديدة لتقديم الخدمات المصرفية على أوسع نطاق ممكن وبمرونة تامة فى التنقل بين تلك الأماكن، مؤكداً أن ريادة البنك فى إطلاق هذا النموذج من فروعه تأتى تنفيذاً لاستراتيجية البنك فى تنويع أنماط فروعه لتفى باحتياجات مختلف فئات عملائه، واستكمالاً لخطط البنك فى التوسع فى خدماته الإلكترونية، التى بدأت مطلع عام 2019 بافتتاحه لأول فرع خدمة إلكترونية فى مصر «الفرع المميكن».