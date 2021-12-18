«الصحة»: مصر خالية من شلل الأطفال منذ 17 عامًا.. وحريصون على التطعيم

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن مصر خالية من مرض شلل الأطفال وفقًا لما أصدرته منظمة الصحة العالمية.

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي في فيديو تم بثه عبر صفحة وزارة الصحة والسكان على «فيس بوك»، أن هناك بعض الدول سجلت حالات مصابة بمرض شلل الأطفال، نظرًا لجائحة فيروس كورونا وتأثيرها على أنظمة التطعيمات الروتينية، ولذلك نتخذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من مرض شلل الأطفال والحفاظ على صحة أبنائنا.

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وأكد الدكتور علاء عيد أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال منذ عام 2004، وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من شلل الأطفال عام 2006م، لافتًا إلى أن خطة وزارة الصحة والسكان اعتمدت على التطعيمات الروتينية وكذلك حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ونظام الترصد الفوري.

التطعيمات الروتينية للأطفال

وأوضح أنه يتم تطعيم الأطفال بعدد 7 مرات بالطعم الفوري عند الميلاد وعند إتمام عمر الشهرين، وأربعة أشهر و6 أشهر وتسعة أشهر أيضًا، وعام، بالإضافة إلى التطعيم عن طريق الحقن عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وكذلك ستة أشهر، لافتًا إلى الحملات التي تقوم بها الوزارة بشكل سنوي وهي حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، مستهدفة الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات باستخدام الطعم الفموي سابين.

وأكد أن الحملة يتم تنفيذها من خلال الفرق والمقسمة فرق ثابتة داخل الوحدات الصحية وفرق متحركة منتشرة في كل ميادين مصر في المؤسسات والشوارع والكنائس وبجوار المساجد وفي النوادي الاجتماعية.

وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي حرص الوزارة على الوصول إلى القرى والنجوع والوصول إلى الأطفال المستهدفين من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والذهاب من شقة إلى أخرى داخل القرية.

وناشد المواطنين المشاركة في الحملة والنزول ولكن مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.