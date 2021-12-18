تزوير شهادة لقاح كورونا.. هكذا تكشف الصحة الشهادات المضروبة

حذرت وزارة الصحة والسكان، من خطورة تزوير شهادة لقاح كورونا، موضحة أنه سيتم التعامل طبقا للقانون مع بعض الحالات المضبوطة لتزوير شهادات تلقي اللقاح، وسيتم تحويلها إلى النيابة العامة باعتبارها «جناية»، وسيتم توقيع عقوبات مشددة على المتورطين فيها لكونها تضر المجتمع.

تزوير شهادة لقاح كورونا يعد تزوير في محررات رسمية

وفي سياق متصل، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن تزوير شهادة لقاح كورونا يعد تزويرا في محررات رسمية، ويتعامل معاها القانون على أنها جناية لمن قام بالتزوير وساعد في استخراج الوثيقة، وتصل عقوبتها للسجن من 3 إلى 10 سنوات، حال عدم إثباته أنه لم يقم بالتزوير للمحرر أو استخدمه.

علامات شهادة التطعيم الأصلية

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات لــ «الوطن»، أن تزوير شهادة تطعيم لقاح كورونا سيعاقب عليها القانون وفقًا للوائح والمواد المختصة بذلك، ولكن الوزارة وضعت بعض الشروط أو العلامات للتأكد من سلامة شهادة تطعيم كورونا، وتتمثل في الآتي:

- متن وقوة الورق المطبوع به الشهادة.

- العلامة المائية الموضوعة على الشهادة.

- رمز «qr code» الموجود بالشهادة.

- الختم الرسمي بالوزارة لا يبهت أو يتلاشى من على الشهادة.

تزوير شهادة تطعيم لقاح كورونا تؤدي للسجن

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه في حالة عدم وجود هذه العلامات في شهادة تطعيم كورونا، تقع الشهادة تحت طائلة تزوير شهادات لقاح كورونا، ويتم معاملة صاحبها وفقا للقوانين المنصوصة في عملية التزوير، محذرا المواطنين من الإقدام على مثل هذه الأمور، وتجنب تزوير شهادة تطعيم لقاح كورونا، تحت لا تقع تحت المسائلة القانونية.

أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية

وشدد «عبدالغفار»، على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل هذه الإجراءات في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، الحصول على اللقاح، تجنب الأماكن المزدحمة، التباعد الجسدي والبدني».