أفريقيا: إجمالي إصابات كورونا يتجاوز 9 ملايين حالة على مستوى القارة

ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في قارة أفريقيا إلى 9 ملايين و131 ألفا و83 إصابة، فيما تم تسجيل 225 ألفا و551 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة، وفقا لما أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية.

إعطاء اللقاح لأكثر من 173 مليون شخص على مستوى القارة

وأوضحت أحدث إحصائيات صادرة عن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم إعطاء أكثر من 173 مليونا و273 ألفا و566 لقاحًا في جميع أنحاء القارة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي من كورونا 8 ملايين و272 ألفا و35 على مستوى القارة,

وتوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها تليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.