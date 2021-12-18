أفريقيا: إجمالي إصابات كورونا يتجاوز 9 ملايين حالة على مستوى القارة
جنوب إفريقيا تسجل أكثر حالات الإصابة
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أ ش أ
09:00 م | السبت 18 ديسمبر 2021
كورونا
ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في قارة أفريقيا إلى 9 ملايين و131 ألفا و83 إصابة، فيما تم تسجيل 225 ألفا و551 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة، وفقا لما أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية.
إعطاء اللقاح لأكثر من 173 مليون شخص على مستوى القارة
وأوضحت أحدث إحصائيات صادرة عن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم إعطاء أكثر من 173 مليونا و273 ألفا و566 لقاحًا في جميع أنحاء القارة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي من كورونا 8 ملايين و272 ألفا و35 على مستوى القارة,
وتوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها تليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.