موعد انتهاء فصل الشتاء 2021.. «لسه مبدأش»

حالة من عدم الاستقرار تشهدها معظم مدن ومحافظات الجمهورية بدءًا من الغد، متمثلة في سقوط أمطار غزيرة ورعدية وتدهور الرؤية الأفقية بسبب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، الأمر الذي تسبب في تعطيل الدراسة غدًا الأحد في 4 محافظات، وهو ما دفع البعض في البحث عن موعد انتهاء فصل الشتاء 2021.

موعد انتهاء فصل الشتاء 2021

وكانت الدكتور إيمان شاكل وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، قالت في تصريحات سابقة إنّ فصل الشتاء يبدأ فلكيًا وجغرافيًا في الـ21 ديسمبر من كل عام.

ووفقًا للحسابات الفلكية فإنّ فصل الشتاء يستمر نحو 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة، ليكون موعد انتهاء فصل الشتاء 2021 في الـ20 من مارس 2022، ليبدأ بعده فصل الربيع في الـ21 من الشهر ذاته وينتهي في الـ20 من يونيو 2022.

سمات فصل الشتاء

وتتمثل أبرز سمات فصل الشتاء وفقًا لوكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد، في انخفاض درجات الحرارة وبرودة في الطقس، سواء بالنهار أو الليل، فضلًا عن فرص ملحوظة لسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة، مشيرة إلى أنّه لا يمكن التنبؤ بأنّ فصل الشتاء هذا العام هو الأبرد أو الأسخن من ذي قبل إذ تحدد معدلات درجات الحرارة وكميات الأمطار عن طريق التنبؤات الفصلية، ويجرى دائمًا التنويه عن حالات عدم الاستقرار على البلاد قبل حدوثها بـ72 ساعة على الأقل، وإذاعتها في وسائل الإعلام والوسائل المعنية.

حالة الطقس غدًا

وأشارت الأرصاد إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، وبورسعيد»، على فترات متقطعة، فضلا عن سقوط أمطار متوسطة تكون رعدة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب الدلتا «الغربية، الشرقية، والمنوفية»، ومدن القناة، سيناء، وشمال الصعيد.

ويتوقع الخبراء اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل سرعة الرياح لـ75 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، ونشاط حركة الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، على المناطق المكشوفة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.