موعد بدء الشتاء.. هل تتشابه أجوائه مع العام الماضي؟..الأرصاد تجيب

حالة من لتأهب الشديد يعيشها الكثيرين بعد أن شهدت عدد من الأماكن سقوط للأمطار المتوسطة خلال الساعات القليلة الماضية، والتي امتدت خفيفة إلى القاهرة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، يتساءل الكثير منهم عن ما إذا كنا بدأنا فصل الشتاء بالفعل أم لا، وهل سيشهد هذا الشتاء أمطار كثيرة ويقترب من طقس عام الماضي أم لا.

وتوضح «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، موعد بدء الشتاء بشكل رسمي، وملامح الشتاء المقبلة، وهل ستكون مثل الشتاء الماضي أم لا، وفق حديث هيئة الأرصاد الجوية لـ «الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

متى يبدأ هذا الشتاء بشكل رسمي؟

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد في مداخلة هاتفية لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن تشهد كافة أنحاء الجمهورية انخفاض في درجات الحرارة المحسوسة، مصاحبة لسقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية وتمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى، وتصل درجات الحرارة إلى 9 درجات مئوية على القاهرة الكبرى.

وكشفت «غانم» أن الشتاء هذا العام لم يبدأ بعد بشكل رسمي، إذ أنه يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر الجاري، كما أنه سيكون مماثلا لشتاء العام الماضي، ليشهد سقوط أمطار على فترات متقطعة، كما أنه سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، لتكون درجات الحرارة مشابهة لدرجات العام الماضي.

هل يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة؟

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يجب أن يحرص المواطنين خلال الفترة المقبلة على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، فبعد أن كانت الهيئة تنصح بارتدائها في الساعات المتأخرة من الليل، أصبح من الأمر الضروري ارتداءها في ساعات النهار أيضا، إذ أنها تسجل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مما يؤدي إلى الإحساس بالبرودة.