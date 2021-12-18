خالد عبد العزيز: لن أترشح في انتخابات الزمالك المقبلة.. الظروف لا تشجع

كشف الدكتور خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، عن حقيقة ترشحه لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، قائلا إنه لا توجد نية لديه في الوقت الحالي لخوض انتخابات القلعة البيضاء.

ونفى وزير الشباب السابق، تجهيزه لقائمة لخوض انتخابات الزمالك المقبلة، موضحًا أن الظروف لا تشجع على خوض أي انتخابات في الوقت الحالي، كما أن إدارة نادي الزمالك تحتاج تفرغا تاما، لمواجهة مشاكل النادي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

«عبد العزيز»: الصراعات لا زالت موجودة داخل القلعة البيضاء

وأضاف «عبد العزيز»، أنه يرى الصراعات لا زالت موجودة داخل القلعة البيضاء وسوف تزداد خلال الأشهر المقبلة، ومن ثم الظروف لن تعينه على ممارسة عمله حال فوزه في الانتخابات، منتقدًا في الوقت ذاته اختيارات وخطط كيروش المدير الفني لمنتخب مصر في بطولة كأس العرب، والذي حصلت فيه مصر على المركز الرابع، وتربعت الجزائر على المركز الأول بعد فوزها اليوم على تونس صاحبة المركز الثاني، بينما فازت قطر صاحبة المركز الثالث على مصر.

«عبد العزيز»: منتخب مصر مش حقل تجارب

وتابع: «عند الاستعانة بخبير أجنبي يكون بهدف تزويدنا بأحدث الطرق والوسائل في المجال الخاص به، كيروش بيقول لمصر سييكم من اللي فات، إنتو مكنتوش تعرفوا كرة قبل كده، وخليكم معايا».

ووجه رسالة إلى كيروش: «منتخب مصر مش حقل تجارب، وله تاريخ كبير ويحظى بمتابعة 110 ملايين مصري، ومينفعش تجرب فيه، وسط حضور جماهيري كبير وتلعب على اسم مصر»، كما أن لاعبي الأهلي والزمالك الأفضل دائمًا لتمثيل مصر في المنتخب.

كيروش تسبب في خسارة ثقة اللاعبين بأنفسهم

وأوضح أن هناك أخطاء تكتيكية كبيرة ظهرت في بطولة كأس العرب، إذ أن كيروش تسبب في خسارة ثقة اللاعبين بأنفسهم، خلال كأس العرب وخسارة الكثير من الأشياء الأخرى، حيث استبعد كيروش العديد من اللاعبين الكبار «كل مدرب جديد يزعم أنه يريد إنشاء فريد جديد»، مؤكدًا أن اختيارات كيروش مهزوزة، ويجب عليه الاعتماد على مساعديه المصريين في البطولة الأفريقية، ولا يصح أن تأتي بلاعبين لم نسمع عنهم، وهذا ليس وقتهم في بطولة كأس العرب مع كل الاحترام للجميع.