تاريخ مواجهات كيروش أمام قطر قبل موقعة كأس العرب

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لمواجهة نظيره القطري صاحب الأرض والجمهور في لقاء تحديد المركز الثالث، ببطولة كأس العرب، التي تستضيفها الأراضي القطرية، ومن المقرر أن تنطلق المواجهة التي تجمع بين مصر وقطر، غدا السبت في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

كيروش واجه قطر في 9 لقاءات سابقة

ولن تكون المواجهة الأولى التي تجمع المدرب البرتغالي الذي يقود الجهاز الفني حاليا «للفراعنة» بالمنتخب القطري، حيث واجه كيروش «العنابي» في 9 مواجهات سابقة، عندما كان مديرًا فنيًا لمنتخبي إيران وكولومبيا، ونجح في تحقيق 6 انتصارات، وكان التعادل حاضرًا في 3 مباريات، ولم يتعرض لأي هزيمة.

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