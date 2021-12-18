«الصحة»: لا ضرر من تغيير اللقاح عند الحصول على الجرعة التعزيزية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، اليوم، إن الوزارة بدأت في إرسال الرسائل المتعلقة بالحصول على الجرعة التنشيطية للمواطنين اعتبارًا من صباح أمس الجمعة، بشرط أن يمر 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية.

أهمية الجرعة التعزيزية

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»، أن الجرعة التعزيزية سواء كانت من نفس نوع اللقاح الذي تلقاه المواطن أو غيره فإنها تؤدي إلى نفس الغرض، وهو رفع الحالة المناعية، مشيرًا إلى أن الدراسات في هذه المسألة اختلفت أيهما أكثر فائدة، لكن لا يوجد هناك ما يثبت وقوع أي نوع من أنواع الضرر بسبب تغير الجرعة.

3 إصابات بمتحور أوميكرون في مصر حتى الآن

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم إثبات وجود أكثر من 3 إصابات بتمحور كورونا الجديد «أوميكرون» حتى الآن، لافتًا إلى أنه يتم تتبع الإصابة بأوميكرون عن طريق مسحات التسلسل الجيني، موضحا: «تم حجز 26 حالة قادمة من الخارج، وتم اكتشاف 3 مصابين بأوميكرون من بينهم».

وأشار «عبد الغفار»، إلى أن عدد الجرعات التي حصل عليها المواطنون قاربت 53 مليون جرعة ما بين الأولى والثانية، متابعا أكثر من 30% منهم حصلوا على الجرعتين، والبقية حصلوا على الجرعة الأولى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، اكتشاف أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون في مصر، مشيرة إلى أن الأعراض لم تظهر سوى على واحد منهم.