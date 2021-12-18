تنفيذ 1616 مشروعا خدميا في 66 قرية ببني سويف ضمن «حياة كريمة»

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أن بوصلة التنمية تم توجيهها لصعيد مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد طول انتظار لسنوات ماضية ،حيث شهد الصعيد ،على مدار 8 سنوات مضت ، تنفيذ مشروعات قومية وخدمية غير مسبوقة ، مشيرا إلى بني سويف من المحافظات التي حظيت بنصيب وافر من تلك المشروعات ،حيث تم تنفيذ مشروعات قومية وخدمية وتنموية بلغت قيمتها أكثر من 105 مليار جنيها في مختلف القطاعات ، منها أكبر محطة كهرباء ، ومحور عدلي منصور التنموي ، ومشروعات في القطاع الصحي ، والصرف الصحي ، والطرق ، وتطوير كورنيش النيل ليكون متنفس حضاري للمواطنين ومنطقة جذب سياحي واستثماري ، وغيرها من مشروعات البنية التحتية التي ساهمت في دعم الميزات النسبية والتنافسية للمحافظة

وأضاف محافظ بني سويف أنه جاري حاليا تنفيذ 1616 مشروعات خدميا في 66 قرية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في اطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، مشيرا إلى أن المحافظة نفذت العديد من المبادرات من أجل سرعة تنفيذ المبادرة، منها تشكيل لجنة عليا للدفع بمشروعات المبادرة برئاسة نائب المحافظ، وإنشاء لجان ميدانية شبابية (تأهيل وتمكين، وتواجد شباب البرنامج الرئاسي).

جاء ذلك خلال مشاركته افتتاح فعاليات المنتدى الأول لبرلمان شباب شمال الصعيد ، الذي تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ، وذلك بمحافظة المنيا ، وفي حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقام بإدارة الحوار محمود جابر " ابن بني سويف"المتحدث الرسمي باسم برلمان وزارة الشباب والرياضة ، حيث تم عقد لقاء حواري، تناول عددا كبيرا من الملفات الحيوية التي تهم الشباب وتهم المواطن في كافة شئون حياته ، وبعض القضايا الوطنية التي تتطلب رفع الوعي المواطن بجهود ومشروعات الدولة في مختلف المجالات