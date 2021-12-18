«حياة كريمة» تكشف نسب تنفيذ مشروعات نقاط الإسعاف ومراكز الشباب بالأقصر

كشفت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن نسب تنفيذ المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذ الأعمال بها خلال الفترة الحالية سواء بين تطوير أو مشروعات جديدة داخل محافظة الأقصر، على مستوى كل من نقاط الإسعاف ومراكز الشباب.

تفاصيل المشروعات التي تنفذها «حياة كريمة» داخل محافظة الأقصر

وتستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة حول المشروعات التي تقوم بها مؤسسة «حياة كريمة» داخل محافظة الأقصر خلال الفترة الحالية، وتحديداً داخل مركزي إسنا وارمنت، وفقا لما أعلنته رسمياً مبادرة «حياة كريمة».

نسب تنفيذ نقاط الإسعاف في محافظة الأقصر

أوضحت مبادرة حياة كريمة أنه يتم خلال الفترة الحالية تنفيذ 7 نقاط إسعاف جديدة، داخل مركزي إسنا وارمنت، بالإضافة إلى تطوير 8 نقاط إسعاف موجودة وذلك بنسب تنفيذ وصلت إلى 20%، ومن أبرز نقاط الإسعاف هي:

1 - نقطة إسعاف القرايا.

2 - نقطة إسعاف الرزيقات.

3 - نقطة إسعاف أرمنت الحيط.

4 - نقطة إسعاف العضايمة.

5 - نقطة إسعاف المحاميد بحري.

6 - نقطة إسعاف الرياينة.

نسب تنفيذ مراكز الشباب في محافظة الأقصر

وأكدت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أنه بالنسبة لمراكز الشباب داخل مركزي إسنا وارمنت بمحافظة الأقصر، فنسب التنفيذ فيها تقترب من نسبة 50% وذلك فيما يتعلق بالإنشاءات الجديدة وعددها 8 مراكز شباب، بالإضافة إلى تطوير 29 مركز شباب تصل نسبة تنفيذها إلى 35%، ومن أبرز مراكز الشباب:

1 - مركز شباب النمسا.

2 - مركز شباب طفنيس.

4 - مركز شباب حاجر كومير.

5 - مركز شباب حاجر العضايمة.

6 - مركز شباب الهنادي.

7 - مركز شباب الرياينة.

وفي سياق آخر، كانت «حياة كريمة» قد أوضحت مؤخراً عن متابعتها لمشروعات كل من القطاعين الطبي والصحي داخل قرى مركز دشنا، وهي «فاو قبلي، وأبو مناع غرب، وأوب دياب غرب، وأبو مناع بحري».