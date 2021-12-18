محافظ الغربية يتابع مشروعات التعليم والصرف بزفتى ضمن «حياة كريمة»

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بزفتى تُعَدْ من أعلى نسب الإنجاز على مستوى الجمهورية، حيث تسارع المحافظة الزمن من أجل إنهاء كافة المشروعات والمقدرة ب ٧٤٩ مشروع بتكلفة مالية وصلت إلى ٤ مليار جنيه، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ ، صباح اليوم ، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" بقرية شبراملس، وذلك بحضور الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى ومديري ورؤساء الهيئات والشركات المنفذة.

بدأت الجولة بتفقد مشروعات قطاع التربية والتعليم، حيث تفقد المحافظ أعمال الإنشاء الجديدة لمدرسة شبرا اليمن الثانوية والمكونة من ٩ فصول حيث تم نهو أعمال البناء والتشطيب بنسبة ١٠٠٪؜ بتكلفة ٥.٤ مليون جنيه وجاري تجهيزها ، كما تفقد المحافظ مدرسة الشهيد أنور البهي عبيه الإعدادية والتي تمت بها أعمال رفع كفاءة وتطوير بتكلفة ٢.١ مليون جنيه، ووصلت نسب نهو الأعمال بها إلى ١٠٠٪؜ ، وتابع المحافظ جولته بتفقد مدرسة الشهيد مجند محمد رضا فهيم والتي تتم بها أعمال رفع كفاءة وصيانة بتكلفة ١.٧ مليون جنيه وتم الانتهاء منها بنسبة ١٠٠٪؜ ، ذلك إلى جانب تفقد الأعمال الإنشائية الجديدة بمدرسة شبراملس الرسمية لغات بتكلفة ٩.٥ مليون جنيه ، حيث وصلت نسب نهو الأعمال بها إلى ٤٧٪.

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد مدارس قرى ششتا وكفر ششتا والتي تتم بها أعمال توسعات وتطوير ،حيث تفقد مدرسة عبد السلام الخيال الإعدادية والتي يتم بها أعمال توسعة بإنشاء جناح جديد ورفع كفاءة المبني القديم بنسبة إنجاز ٨٥٪؜ وبتكلفة مالية ٣.٣ مليون جنيه ، وكذلك مدرسة الشهيد عمرو خالد حسين الابتدائية والتي يتم بها أيضاً أعمال توسعة ورفع كفاءة بتكلفة مالية ٢.٤ مليون جنيه وبلغت نسب نهو الأعمال بها ٥٨٪؜ ، كما تفقد مدرسة الحاجة زينب والتي تتم بها أعمال رفع كفاءة وتطوير وصلت نسبة إنجازها إلى ٨٥٪ بتكلفة ٩٠٠ ألف جنيه.

وفي السياق ذاته، تفقد المحافظ مجمع خدمات شبراملس والذي يتم إنشاؤه بتكلفة ١٠ مليون جنيه ، حيث وصلت نسب إنجاز الأعمال به إلى ٦٥٪؜ ومن المقرر أن يقدم المركز خدمات متنوعة حيث يحتوي على مقار ل (مركز تكنولوجي ، سجل مدني ، شهر عقاري ، تموين ، بريد وحدة محلية ، مجلس محلي التضامن الاجتماعي) ، كما تفقد المجمع الزراعي والبيطري بشبراملس والذي بلغت نسب نهو الأعمال به ٦٤٪؜ بتكلفة ٥.٤ مليون جنيه ، كما تابع المحافظ أعمال الإنشاء بنقطة إسعاف شبراملس والتي وصلت نسب نهو الأعمال بها إلى ٥٠٪؜ بتكلفة ٢.٧ مليون جنيه.

واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد محطات الصرف الصحي، حيث تفقد محافظ الغربية محطة رفع شبراملس والتي يتم بناؤها بتكلفة ٨٠ مليون جنيه، وبلغت نسبة الأعمال المدنية بها ٩٥٪؜ و ٩٨ ٪؜ لخطوط الطرد ، أما محطة رفع كفر ششتا فقد بلغت نسبة نهو الأعمال المدنية بها ٧٣٪؜ وخطوط الطرد ٨٩٪؜ بتكلفة ٢٥ مليون جنيه.

وخلال الجولة قام المحافظ بزيارة عدد ١١ منزل من منازل مستحقي "سكن كريم" بالقرية ووجه بتقديم كافة المساعدات العينية والطبية لهم ، رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة زينب سامي منسق مؤسسة حياة كريمة بالغربية ، أعضاء المكتب الفني للمحافظ ومندوبي الشركات والهيئات المعنية .