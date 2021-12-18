الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الاثنين المقبل: «لا تخرجوا إلا للضرورة»

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال تلك الآونة تشهد الكثير من التقلبات الجوية وسرعة في نشاط الرياح: «شفنا النهارده نشاط في الرياح وبرودة شديدة خاصة خلال فترات الليل، وبكرة نشاط الرياح هيزيد، وهيكون مصاحب ليه الرمال والأتربة على معظم الطرق والمحافظات».

شاهين: «يفضل تجنب النزول يوم الاثنين المقبل»

وأضافت «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن سقوط الأمطار من متوسط لغزير على شمال البلاد والوجه البحري سيكون له تأثيرات قوية على إعاقة المرور، «اللي معندهوش مشوار بدري أو ضروري يوم الأثنين يفضل أن يتجنب النزول، خاصة بالمحافظات التي ستعاني أمطارا غزيرة ومتوسطة».

وأوضح أن النشاط في حركة الرياح والمصحوب بالأتربة سيصل إلى حد العاصفة في بعض المناطق المكشوفة، بالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة والتي ستصل لـ16 درجة مئوية: «نشاط الرياح هيزود إحساسنا بالبرودة، وهناك فرص سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة على القاهرة صباح يوم الاثنين».

وأكد أنه وخلال فترات الليل سيشعر الشخص بأن درجات الحرارة قد وصلت لـ7 درجات مئوية، ولكنها ستسجل 10 درجات مئوية، لافتًا إلى أنه ومن المتوقع أن تشهد كل من مطروح والسلوم والإسكندرية تساقطاً للأمطار الرعدية والتي قد تصل إلى القاهرة الكبرى.