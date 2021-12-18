هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس غدا.. أمطار رعدية على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، منذ قليل، توقعات حالة الطقس، غدا الأحد الموافق 19 ديسمبر، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية التي تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

مناطق سقوط الأمطار

كما يشهد غدا أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة «السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط».

ومن المحتمل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا «الغربية - الشرقية - المنوفية - الدقهلية» ومدن القناة على فترات متقطعة.

حالة البحر غدا

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون مضطرب في حركة الملاحة البحرية وسرعة الرياح بين «60-70» كم/ ساعة وارتفاع الموج «2-4» أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 17 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 16 10

بلطيم 17 11

مطروح 15 09

السلوم 14 08

سيوة 15 04

بورسعيد 18 12

دمياط 18 12

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 18 10

نخل 16 04

نويبع 18 15

طابا 17 11

كاترين 09 02-

الطور 19 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 18 07

قنا 18 08

الأقصر 19 09

أسوان 19 10

إدفو 19 10

أبو سمبل 19 10

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 25 12

أبو رماد 25 14

حلايب 23 13

رأس حدربة 23 14